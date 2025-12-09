शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा में SIR और राज्यसभा में वंदेमातरम पर होगी चर्चा

इंडिगो संकट पर लोकसभा में बोलेंगे राम मोहन नायडू

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज दोपहर 12 बजे इंडिगो के चल रहे संकट पर लोकसभा में जवाब देंगे. इससे एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी. यह चर्चा इंडिगो के नेटवर्क पर लगातार हो रही देरी और कैंसिलेशन के बीच हो रही है, जिससे देश भर के एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं. इस बीच राज्यसभा में चल रहे संकट पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि यात्रियों को जो दिक्कतें आ रही हैं, वे एयरलाइन कर्मचारियों की रोस्टरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग से जुड़ी हैं न कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और शेड्यूलिंग सिस्टम से. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.