शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा में SIR और राज्यसभा में वंदेमातरम पर होगी चर्चा
Published : December 9, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : December 9, 2025 at 10:24 AM IST
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को आज वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस होने वाली है. लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बाद यह फैसला लिया गया है. सरकार और विपक्ष के बीच गहरी बातचीत के बाद यह सफलता मिली, जिसका नतीजा मंगलवार को दोनों सदनों में इस मामले को उठाने के लिए एक ऑल-पार्टी समझौते के तौर पर निकला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय कार्यक्रम के मुताबिक लोकसभा 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर पूरी बहस करेगी. ये विपक्ष की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर एक चर्चा की लगातार मांग का जवाब है. एसआईआर पर विवाद – एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बारे में विपक्ष का दावा है कि इससे हाशिए पर पड़े समुदायों को वोट देने का अधिकार छीना गया है. 1 दिसंबर को शीलतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही तीखी बहस और रुकावटें पैदा कर दी थी. राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 और 10 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा शुरू करेंगे. बातचीत के लिए कुल दस घंटे का समय दिया गया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा का जवाब देंगे, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है. इस बीच, लोकसभा में बहस फिर से शुरू होगी जिसके लिए विपक्ष सत्र के पहले दिन से ही दबाव बना रहा है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी विपक्ष के दखल की अगुवाई करेंगे, मेघवाल बुधवार को जवाब देंगे. यह बहस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के बार-बार विरोध के बाद हो रही है, जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया.
LIVE FEED
इंडिगो संकट पर लोकसभा में बोलेंगे राम मोहन नायडू
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज दोपहर 12 बजे इंडिगो के चल रहे संकट पर लोकसभा में जवाब देंगे. इससे एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी. यह चर्चा इंडिगो के नेटवर्क पर लगातार हो रही देरी और कैंसिलेशन के बीच हो रही है, जिससे देश भर के एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं. इस बीच राज्यसभा में चल रहे संकट पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि यात्रियों को जो दिक्कतें आ रही हैं, वे एयरलाइन कर्मचारियों की रोस्टरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग से जुड़ी हैं न कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और शेड्यूलिंग सिस्टम से. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में इंडिगो फ्लाइट संकट पर चर्चा के लिए नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में इंडिगो फ्लाइट संकट पर चर्चा के लिए नोटिस दिया. रुकावटों से पैसेंजरों की भारी परेशानी और हवाई किराए में गलत बढ़ोतरी को रोकने और उस पर कार्रवाई करने में सरकार की नाकामी पर चर्चा की मांग की गई है.
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर राहुल गांधी बोलेंगे
लोकसभा में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा होगी. चुनाव आयोग (ECI) द्वारा अलग-अलग राज्यों में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी चर्चा होगी. विपक्षी पार्टियां महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रही हैं. कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी आज लोकसभा में चर्चा शुरू कर सकते हैं. राहुल गांधी एसआईआर की खुलकर आलोचना करते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार असली वोटरों को हटाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रही है.