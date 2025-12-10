ETV Bharat / bharat

संसद शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा में आज SIR पर चर्चा जारी रहेगी

Parliament winter session 2025
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र (ANI)
Published : December 10, 2025 at 10:01 AM IST

नई दिल्ली: संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के आठवें दिन लोकसभा में चुनाव आयोग की शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर चर्चा जारी रहेगी. कल वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने बहस की शुरुआत की. विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गंभीर आरोप लगाए कि चुनाव आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनावों को आकार देने के लिए मिलीभगत कर रहा है. गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक देश विरोधी काम है. लोकसभा और राज्यसभा में पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं. राज्यसभा में बुधवार को वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर आगे की चर्चा के बाद चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी. राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर पर चर्चा शुरू कर सकते हैं. विपक्षी पार्टियां महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रही थी कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगा रही थी. 18वीं लोकसभा का 6वां सेशन और राज्यसभा का 269वां सेशन सोमवार, 1 दिसंबर को शुरू हुआ.

संपादक की पसंद

