शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, शिवराज पाटिल को दी गई श्रद्धांजलि

शिवराज पाटिल को दी गई श्रद्धांजलि

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन में सांसदों ने शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.