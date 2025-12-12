ETV Bharat / bharat

शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, शिवराज पाटिल को दी गई श्रद्धांजलि

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
शीतकालीन सत्र 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 10:08 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र 2025 की कार्यावाही आज शुक्रवार को शुरू हुई. आज दोनों सदनों की कार्यवाही का आज 10वां दिन है. इससे पहले गुरुवार को दोनों सदन सुचारु रूप से चले. वहीं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया, जो तूल पकड़ लिया. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर मामला संज्ञान में आया तो उचित कार्रवाई की जाएगी. आज की कार्यवाही पर पढ़ें अपडेट.

LIVE FEED

11:01 AM, 12 Dec 2025 (IST)

शिवराज पाटिल को दी गई श्रद्धांजलि

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन में सांसदों ने शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

10:05 AM, 12 Dec 2025 (IST)

कांग्रेसी सांसदों को करेंगे संबोधित राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद भवन के एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग पहुंचे हैं. वे यहां कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.

TAGGED:

WINTER SESSION 2025
शीतकालीन सत्र 2025
WINTER SESSION 2025 LIVE UPDATES
शीतकालीन सत्र 2025 लाइव अपडेट्स
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.