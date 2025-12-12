शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, शिवराज पाटिल को दी गई श्रद्धांजलि
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र 2025 की कार्यावाही आज शुक्रवार को शुरू हुई. आज दोनों सदनों की कार्यवाही का आज 10वां दिन है. इससे पहले गुरुवार को दोनों सदन सुचारु रूप से चले. वहीं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया, जो तूल पकड़ लिया. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर मामला संज्ञान में आया तो उचित कार्रवाई की जाएगी. आज की कार्यवाही पर पढ़ें अपडेट.
LIVE FEED
शिवराज पाटिल को दी गई श्रद्धांजलि
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन में सांसदों ने शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
कांग्रेसी सांसदों को करेंगे संबोधित राहुल
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद भवन के एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग पहुंचे हैं. वे यहां कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.