शीतकालीन सत्र 2025: अनुराग ठाकुर ने सदन में ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया

संसद के शीतकालीन सत्र
ETV Bharat Hindi Team

December 11, 2025 at 10:31 AM IST

December 11, 2025 at 12:55 PM IST

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल जारी है. इस दौरान सांसदों ने इथनॉल से जुड़े प्रश्न उठाए. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथनॉल में फ्यूल ब्लेंड पर सवालों के जवाब में कहा कि इथनॉल ब्लेंडिंग से किसानों को मदद मिली है. इससे गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ा. बुधवार को लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई. अमित शाह ने राहुल गांधी के पिछले दिन लगाए गए आरोपों का विस्तार से जवाब दिया. गांधी ने फिर से चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी पर 'वोट-चोरी' का आरोप लगाया और चुनाव आयोग के कानून में बदलाव के सरकार के कदम पर सवाल उठाया. अमित शाह ने सरकार के फैसलों का बचाव किया और गांधी के आरोपों को एक-एक करके खारिज कर दिया. शाह के भाषण और उनके उठाए गए मुद्दों के विरोध में विपक्षी INDIA गठबंधन ने सदन से वॉकआउट किया.

LIVE FEED

12:50 PM, 11 Dec 2025 (IST)

राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में भाषण के दौरान अमित शाह 'नर्वस' थे

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में अपने भाषण के दौरान साफ ​​तौर पर असहज दिखे और उन्होंने उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं दिया. राहुल ने कहा, 'वह (अमित शाह) कल बहुत नर्वस थे. उनके हाथ कांप रहे थे. आपने देखा होगा. उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया. मानसिक रूप से वह बहुत दबाव में हैं. पूरे देश ने यह देखा और मैंने जो कहा उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया या कोई सबूत नहीं दिया'. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने यह कहा, 'मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी कि वे आगे आएं ताकि हम संसद में इस पर चर्चा कर सकें और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकें'.

12:18 PM, 11 Dec 2025 (IST)

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्फूर्ति योजना के बारे में ये जानकारी दी

पारंपरिक कारिगरों और उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़े और उत्पाद की लागत कम हो इसे ध्यान में रखते हुए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) के बारे में प्रश्न उठाए गए. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जहां तक स्फूर्ति योजना की बात है लगभग 2022 से बंद कर दिया गया. हालांकि पूरे देश में करीब 553 ये योजना लागू है.

12:15 PM, 11 Dec 2025 (IST)

अनुराग ठाकुर ने टीएससी सांसदों पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया

अनुराग ठाकुर ने सदन में ई-सिगरेट पीने का मुद्दा उठाया. उन्होंने टीएससी सांसदों पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया. इसपर स्पीकर ने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी.

11:59 AM, 11 Dec 2025 (IST)

'जल जीवन योजना' विश्व में सबसे बड़ी योजना: केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल

केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पानी को लेकर विश्व में सबसे बड़ी योजना 'जल जीवन योजना' है. इसके तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी देने की व्यवस्था है. ओडिशा में 88 फीसदी काम हुआ है शेष 12 फीसदी पर काम जारी है.

11:33 AM, 11 Dec 2025 (IST)

इथनॉल से गाड़ी के इंजन में कोई खराबी नहीं देखी गई

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में इथनॉल में फ्यूल ब्लेंड पर सवालों के जवाब देते हुए प्रश्नकाल शुरू किया. नितिन गडकरी ने कहा कि इथनॉल ब्लेंडिंग से किसानों को मदद मिली है. इससे गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ा. एआईटीसी सांसद जगदीश चंद्र बर्मा के एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथनॉल ब्लेंडिंग (E20) का गाड़ी की लाइफ और परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है. गडकरी ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़ी एक ऑटोनॉमस बॉडी ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने पुरानी गाड़ियों सहित 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ियों की टेस्टिंग की है. उन्होंने कहा, 'एआरएआई ने यह नतीजा निकाला है कि गाड़ी के इंजन में कोई खराबी नहीं देखी गई. उन्होंने कहा है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, स्टार्ट करने की क्षमता, चलाने की क्षमता और मेटल कैपेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा.' गडकरी ने कहा, 'इथनॉल ब्लेंडिंग से किसानों को भी मदद मिली है क्योंकि यह ग्रीन है और कार्बन एमिशन और प्रदूषण को कम करने में मदद करता है.' उन्होंने कहा, 'इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाकर एक दिन हम तेल का इंपोर्ट खत्म कर सकते हैं जो आज 22 लाख मीट्रिक टन है और आत्मनिर्भर बन जाएंगे.'

10:59 AM, 11 Dec 2025 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.

10:51 AM, 11 Dec 2025 (IST)

आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमित शाह के भाषण पर ये कहा

कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, 'पहले हम चुनाव आयोग गए, लेकिन वहां कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और तब जाकर जिद खत्म हुई. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोकसभा में बहस का लेवल इस हद तक पहुंच जाएगा. मुझे लगता है कि बहस की वह बुनियाद ही गायब है जो पूरी तरह से होनी चाहिए थी.'

10:33 AM, 11 Dec 2025 (IST)

अमित शाह मुख्य मुद्दों पर बात करने के बजाय भटक गए: प्रमोद तिवारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल लोकसभा में दिए भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'अमित शाह मुख्य मुद्दों पर बात करने के बजाय, भटक रहे थे और कांग्रेस संगठन के बारे में बात कर रहे थे. वह जो भी कह रहे थे उसका एसआईआर से कोई लेना-देना नहीं था. इससे पता चलता है कि सही जवाब देने के बजाय वह खोखलापन दिखा रहे थे. कल, मैं अमित शाह से बहुत निराश था.'

Last Updated : December 11, 2025 at 12:55 PM IST

