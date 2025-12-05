ETV Bharat / bharat

शीतकालीन सत्र 2025 5वां दिन: रुपये की कीमत घटने पर कांग्रेस ने दिया स्थगन नोटिस

WINTER SESSION2025 5TH DAY
शीतकालीन सत्र 2025 का पांचवा दिन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 9:12 AM IST

नई दिल्ली: शीतकालीन सत्र 2025 का आज पांचवा दिन है. दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी. इससे पहले बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सुचारुरूप से चलाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी. उसके बाद गुरुवार को दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारुरूप से चली. वहीं, गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश किया था.

LIVE FEED

9:06 AM, 5 Dec 2025 (IST)

हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पर चर्चा होगी.

संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान आज लोकसभा में हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पर आगे विचार और पासिंग के लिए चर्चा होगी.

9:01 AM, 5 Dec 2025 (IST)

कांग्रेस सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की बात

इंडिगो की देश भर में फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन पर कांग्रेस MP गद्दाम वामसी कृष्णा ने कहा कि आज मेरी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन से भी बात हुई. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंडिगो जो कर रही है, उसकी पूरी जांच करें. कंपनी में पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है. फेडरेशन ऑफ पायलट्स ऑफ इंडिया ने भी अप्लाई किया है, जिसमें कहा गया है कि पायलट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है; इंडिगो पायलट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनका शोषण कर रही है और उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है. एक ही दिन में करीब 200 फ्लाइट्स कैंसल हो गईं. यह तीसरा दिन है जब ऐसा हुआ है. ऐसा लगता है कि यह कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है. मैं मिनिस्ट्री और DGCA से अपील करता हूं कि वे इस बात की पूरी जांच करें कि ऐसा क्यों हो रहा है. आज टिकट की कीमत भी बहुत बड़ी चिंता की बात है, इंडिगो के इस मिसमैनेजमेंट की वजह से फ्लाइट टिकट Rs 35,000 से Rs 40,000 तक पहुंच गए हैं.

8:52 AM, 5 Dec 2025 (IST)

कांग्रेस सांसद ने दिया स्थगन नोटिस

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने US डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत में गिरावट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया.

8:47 AM, 5 Dec 2025 (IST)

राहुल गांधी ने कभी भी राजनीति में झूठ नहीं बोला: कांग्रेस MP मल्लू रवि

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेशी नेताओ से विपक्षी दलों के नेताओं को ना मिलने के आरोपों को BJP के गलत बताने पर कांग्रेस MP मल्लू रवि ने कहा कि राहुल गांधी अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं. वह हमेशा कांग्रेस के कैडर और नेताओं को सिखाते हैं कि किसी भी चीज से न डरें, सच बोलें और सच पर अमल करें. यही उनकी सोच है. वे कैसे कह सकते हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला है. वह महात्मा गांधी की सोच को मानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वह लोगों के सेवक के तौर पर अपना सबसे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि लोगों पर हुक्म चलाने वाले नेता के तौर पर. यही उनकी सोच है. सब जानते हैं कि सदन के अंदर हो या बाहर, वह सिर्फ़ सच बोल रहे थे.

8:46 AM, 5 Dec 2025 (IST)

DMK सांसद ने दिया सस्पेंशन नोटिस

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है और 'तमिलनाडु में भड़काए गए सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा की मांग की है.

शीतकालीन सत्र 2025
WINTER SESSION 2025
शीतकालीन सत्र 2025 का पांचवा दिन
WINTER SESSION 5TH DAY PROCEEDING
WINTER SESSION2025 5TH DAY

