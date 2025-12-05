शीतकालीन सत्र 2025 5वां दिन: रुपये की कीमत घटने पर कांग्रेस ने दिया स्थगन नोटिस

कांग्रेस सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की बात

इंडिगो की देश भर में फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन पर कांग्रेस MP गद्दाम वामसी कृष्णा ने कहा कि आज मेरी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन से भी बात हुई. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंडिगो जो कर रही है, उसकी पूरी जांच करें. कंपनी में पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है. फेडरेशन ऑफ पायलट्स ऑफ इंडिया ने भी अप्लाई किया है, जिसमें कहा गया है कि पायलट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है; इंडिगो पायलट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनका शोषण कर रही है और उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है. एक ही दिन में करीब 200 फ्लाइट्स कैंसल हो गईं. यह तीसरा दिन है जब ऐसा हुआ है. ऐसा लगता है कि यह कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है. मैं मिनिस्ट्री और DGCA से अपील करता हूं कि वे इस बात की पूरी जांच करें कि ऐसा क्यों हो रहा है. आज टिकट की कीमत भी बहुत बड़ी चिंता की बात है, इंडिगो के इस मिसमैनेजमेंट की वजह से फ्लाइट टिकट Rs 35,000 से Rs 40,000 तक पहुंच गए हैं.