संसद शीतकालीन सत्र 2025 का चौथा दिन, वित्त मंत्री पेश कर सकती हैं अहम बिल

संसद
ETV Bharat Hindi Team

December 4, 2025 at 9:49 AM IST

December 4, 2025 at 9:58 AM IST

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथ दिन है. संसद में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. संसद की कार्यवाही अब सुचारू रूप से चल रही है. सत्ता और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर जारी गतिरोध दूर हो गया है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 को विचार और पास करने के लिए पेश कर सकती हैं. इस बिल का मकसद नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाना है और खास सामान बनाने या प्रोडक्शन के लिए लगाई गई मशीनों और दूसरे प्रोसेस पर और उससे जुड़े मामलों के लिए सेस लगाना है.

9:56 AM, 4 Dec 2025 (IST)

मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तुरंत और टाइम पर एक्शन लेने की मांग के लिए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया.

PARLIAMENT WINTER SESSION
PARLIAMENT PROCEEDINGS UPDATE
संसद शीतकालीन सत्र 2025
लोकसभा राज्यसभा
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

