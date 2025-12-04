संसद शीतकालीन सत्र 2025 का चौथा दिन, वित्त मंत्री पेश कर सकती हैं अहम बिल

मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तुरंत और टाइम पर एक्शन लेने की मांग के लिए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया.