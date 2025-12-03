शीतकालीन सत्र 2025 का तीसरा दिन: आज शांतिपूर्ण सदन चलने की उम्मीद
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश कर सकती हैं. यह लोकसभा में बार-बार स्थगन के कारण कार्यवाही रुकने के एक दिन बाद हुआ. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी 2 दिसंबर को पेश की गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ग्यारहवीं रिपोर्ट पर सदन की सहमति के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे. लोकसभा पूर्व कांग्रेस सांसद रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देगी. राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2024 को अपनाने के लिए एक कानूनी प्रस्ताव पेश करने वाले हैं. लोकसभा में मंगलवार को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर विपक्ष के विरोध के कारण कई बार रुकावटें आई. आज सदन के ठीक से चलने की उम्मीद है, क्योंकि सदन के नेता बिना रुकावट के बैठक सुनिश्चित करने पर सहमत हो गए हैं. बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एजेंडा के बारे में बात करते हुए दोहराया कि सरकार पहले ही वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे विषयों पर बहस की घोषणा कर चुकी है.
LIVE FEED
एसआईआर हमारी प्राथमिकता है: तारिक अनवर
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, कई नेशनल मुद्दे हैं, और हम उन सभी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. सरकार जिस पर चाहे चर्चा शुरू कर सकती है लेकिन एसआईआर हमारी प्राथमिकता है.
सरकार पहले चुनाव सुधारों पर चर्चा की घोषणा कर चुकी थी: दिनेश शर्मा
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, 'सरकार पूरी तरह तैयार है. सरकार ने तो यह भी ऐलान किया था कि वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी. यह काम पहले ही बातचीत में तय हो चुका था. बिना किसी वजह के विपक्ष ने अपने दो दिन बर्बाद किए और सदन का भी समय बर्बाद करने की कोशिश की. मेरा मानना है कि अगर यह नेगेटिव रवैया पॉजिटिव बहस में बदल जाए तो आम जनता को फायदा होगा.'