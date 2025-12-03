शीतकालीन सत्र 2025 का तीसरा दिन: आज शांतिपूर्ण सदन चलने की उम्मीद

सरकार पहले चुनाव सुधारों पर चर्चा की घोषणा कर चुकी थी: दिनेश शर्मा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, 'सरकार पूरी तरह तैयार है. सरकार ने तो यह भी ऐलान किया था कि वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी. यह काम पहले ही बातचीत में तय हो चुका था. बिना किसी वजह के विपक्ष ने अपने दो दिन बर्बाद किए और सदन का भी समय बर्बाद करने की कोशिश की. मेरा मानना ​​है कि अगर यह नेगेटिव रवैया पॉजिटिव बहस में बदल जाए तो आम जनता को फायदा होगा.'