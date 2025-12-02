विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, SIR को लेकर राज्यसभा में हंगामा जारी

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ये बोले

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'इंडिया गठबंधन ने कल सुबह तय किया कि हम एसआईआर और चुनाव सुधार से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा पर जोर देंगे. आज, सुबह 10.30 बजे, हम इसी मांग को लेकर मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करेगें. सभी सांसद संसद के बाहर विरोध करेंगे. मैंने एजेंडा मोशन भी दिए. हमें उम्मीद है कि वे मान लिए जाएंगे. हम उस विषय पर बहस चाहते हैं. सरकार को इस जरूरी मुद्दे से भागना नहीं चाहिए क्योंकि वोट देने का अधिकार दांव पर है. बिहार में 62 लाख वोटर्स हटा दिए गए. अब इसे 12 राज्यों में लागू कर दिया गया है. बहुत सारे बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं. हम भारत की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं इसके लिए संसद में इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है.'