विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, SIR को लेकर राज्यसभा में हंगामा जारी
नई दिल्ली: संसद के 15 दिनों के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा भी शुरू हो गया. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं. इससे पहले सोमवार को पूरा दिन हंगामेदार रहा. विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है. सरकार चाहती है कि अहम बिलों पर चर्चा हो.
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राहुल गांधी SIR के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए
लोकसभा के नेता राहुल गांधी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांंधी वाड्रा भी शामिल हुईं.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू, विपक्षी सांसदों का हंगामा शुरू
संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. हालांकि विपक्षी सांसद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. विपक्षी सांसद वोट चोर, गड्डी छोड़ के नारे लगा रहे हैं.
विपक्ष का SIR के मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन शुरू
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान नेताओं ने तानाशाही बंद करो जैसे नारे लगाए.
सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने से मना कर रही है: प्रियंका गांधी
मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने के सरकार के निर्देशों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'यह एक जासूसी ऐप है. यह मजाकिया है. नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है. हर किसी को परिवार, दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए, बिना सरकार की नजर के वे इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं. संसद सत्र इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार किसी भी चीज पर बात करने से मना कर रही है. विपक्ष पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है. वे किसी भी चीज पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं.
आज एसआईआर का मुद्दा उठाया जाएगा: तारिक अनवर
कांग्रेस की रणनीति पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, 'आज एसआईआर का मुद्दा उठाया जाएगा. और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन एसआईआर देश में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. जब लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम और इलेक्शन कमीशन पर से भरोसा डगमगाने लगे तो यह चिंता की बात है. हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, फिर भी चुनाव आयोग और सरकार आरोपों पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं. उन्हें इसे लागू करना चाहिए, लेकिन उन्हें काफी समय देना होगा.'
संसद में बेबुनियाद मुद्दे उठाएंगे तो नतीजा वही होगा जो बिहार में हुआ: बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी
बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, 'कल पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को आईना दिखाया और सांसदों को सलाह भी दी कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना चाहिए और जहां भी चर्चा हो, हमें अपने विचार कंस्ट्रक्टिव तरीके से रखने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बिहार के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों को खुद सोचना चाहिए था और सीखना चाहिए था कि अगर वे संसद में हंगामा करेंगे, बेबुनियाद मुद्दे उठाएंगे, तो नतीजा वही होगा जो बिहार में हुआ.'
सांसद संजय सिंह ने एसआईआर मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की
'आप' सांसद संजय सिंह ने राज्य सभा में कार्यविधि एवं कार्य संचालन के नियम 267 के तहत चुनाव आयोग के एसआईआर मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की. बड़ी संख्या में वोटोरों के नाम हटाने, बीएलओ की मौत, वोट न देने से आर्टिकल 14, 21 को खतरा पर चर्चा की मांग की.
निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अहम बिल
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव रखेंगी कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में और बदलाव करने के लिए सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पर विचार किया जाए. यह भी प्रस्ताव रखेंगी कि बिल पास किया जाए.
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ये बोले
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'इंडिया गठबंधन ने कल सुबह तय किया कि हम एसआईआर और चुनाव सुधार से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा पर जोर देंगे. आज, सुबह 10.30 बजे, हम इसी मांग को लेकर मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करेगें. सभी सांसद संसद के बाहर विरोध करेंगे. मैंने एजेंडा मोशन भी दिए. हमें उम्मीद है कि वे मान लिए जाएंगे. हम उस विषय पर बहस चाहते हैं. सरकार को इस जरूरी मुद्दे से भागना नहीं चाहिए क्योंकि वोट देने का अधिकार दांव पर है. बिहार में 62 लाख वोटर्स हटा दिए गए. अब इसे 12 राज्यों में लागू कर दिया गया है. बहुत सारे बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं. हम भारत की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं इसके लिए संसद में इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है.'