शीतकालीन सत्र 2025: विपक्षी सांसद बोले- लोकतंत्र पर हमला है SIR, हम चाहते हैं सदन चले
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज सोमवार 1 दिसंबर 2025 से हो रही है. यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. इससे पहले रविवार 30 नवंबर को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे. इस बैठक में सदन को सर्वसम्मति से चलाने पर विचार-विमर्श हुआ. किरेन रिजीजू ने कहा कि सरकार का हरसंभव प्रयास होगा कि कार्यवाही सुचारुरूप से चले. वहीं, विपक्षीदलों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है. सूत्रों से पता चला है कि विपक्षीदल केंद्र सरकार से SIR के मुद्दे पर हर जवाब मांगेगी. बात विधेयक की करें तो इस सत्र में सरकार कई विधेयकों को सदन में पेश करेगी.
LIVE FEED
वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेंगी प्रस्ताव
संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के लिए लोकसभा में कार्यवाही की लिस्ट जारी की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 में और बदलाव करने के लिए एक बिल पेश करने के लिए प्रस्ताव रखेंगी. हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाने और इन मकसदों के लिए लगाई गई मशीनों या दूसरे प्रोसेस पर सेस लगाने के लिए एक बिल पेश के लिए प्रस्ताव रखेंगी.
संजय सिंह ने की चर्चा की मांग
राज्यसभा में AAP सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है. उन्होंने SIR में मनमाने ढंग से नाम हटाना, BLO की मौत, मताधिकार से वंचित करना आर्टिकल 14, 21, 326 पर चर्चा की मांग की है.
एयर पॉल्यूशन एक बहुत गंभीर मुद्दा: रंजीत रंजन
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने शीतकालीन सत्र 2025 को लेकर कहा कि अभी एयर पॉल्यूशन एक बहुत गंभीर मुद्दा है. मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा जीरो आवर पॉल्यूशन पर है और हम चाहते हैं कि सदन चले. AQI बढ़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं. हम चाहते हैं कि इस पर कम से कम एक दिन की चर्चा हो और आपसी हल निकले.
लोकतंत्र पर हमला है SIR: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और चर्चा हो. हम SIR पर चर्चा चाहते हैं, जो लोकतंत्र पर हमला है, 'वोट चोरी' पर, जहां इलेक्शन कमीशन खुद एक एजेंट बन गया है. BLO मर रहे हैं, उन 12 राज्यों में सुसाइड हो रहे हैं जहां SIR हो रहा है, फिर दिल्ली ब्लास्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, दिल्ली पॉल्यूशन कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं.