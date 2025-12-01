शीतकालीन सत्र 2025: विपक्षी सांसद बोले- लोकतंत्र पर हमला है SIR, हम चाहते हैं सदन चले

वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेंगी प्रस्ताव

संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के लिए लोकसभा में कार्यवाही की लिस्ट जारी की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 में और बदलाव करने के लिए एक बिल पेश करने के लिए प्रस्ताव रखेंगी. हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाने और इन मकसदों के लिए लगाई गई मशीनों या दूसरे प्रोसेस पर सेस लगाने के लिए एक बिल पेश के लिए प्रस्ताव रखेंगी.