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संसद का मानसून सत्र : लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, महत्वपूर्ण बिलों पर सहमति बाकी

Lok Sabha
संसद (Sansad TV)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 9:30 AM IST

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Updated : August 10, 2026 at 11:02 AM IST

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मानसून सत्र के अब केवल चार कार्य दिवस बचे हैं, लेकिन संसद में जारी गतिरोध के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर अब भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. सरकार की ओर से संपर्क साधे जाने के बाद कुछ विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके ज्यादातर सहयोगियों ने इन विधेयकों तथा एफसीआरए संशोधन विधेयक को लाने के किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लिया है.

LIVE FEED

10:56 AM, 10 Aug 2026 (IST)

हंगामे के बीच बिल पास कराना ठीक नहीं - एनके प्रेमचंद्रन

महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल और एफसीआरए बिल पर बने गतिरोध के बारे में आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि सरकार इन बिलों पर चर्चा करने में दिलचस्पी रखती है. सरकार की दिलचस्पी तो बस तब बिल पास कराने में होती है जब सदन में हंगामा हो रहा हो या गतिरोध की स्थिति हो. यह संसद के कामकाज या सरकार का कामकाज चलाने का सही तरीका नहीं है. देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि बिल क्या है, उसमें क्या है और उसका क्या असर होगा. गृह मंत्री सदन में आएं और 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज पर बयान दें, और इस मुद्दे का समाधान हो. यही एकमात्र तरीका है जिससे गतिरोध खत्म हो सकता है."

10:36 AM, 10 Aug 2026 (IST)

माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल पर चर्चा संभव

लोकसभा आज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026 और माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और उन्हें पारित करने के लिए चर्चा करेगी. लोकसभा केरल (नाम परिवर्तन) बिल, 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल, 2026 पर भी चर्चा करेगी. राज्यसभा बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर विचार और उसे पारित करने के लिए चर्चा करेगी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल उत्तर प्रदेश के सांसदों से बातचीत करेंगे. सुप्रिया सुले अपनी पार्टी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी.

10:00 AM, 10 Aug 2026 (IST)

भारत का कितना पैसा विदेश जा रहा है, सरकार बताए : अखिलेश यादव

संसद सत्र पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "सरकार को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि भारत का कितना पैसा विदेश जाता है. विदेशी फंड लाने पर तो पाबंदियां हैं, लेकिन भारतीय पैसा कितना बाहर जा रहा है, इस पर कोई रोक-टोक नहीं है. जब से बीजेपी सत्ता में आई है, अमीरों के 'अच्छे दिन' आ गए हैं. बड़े लोग ही फल-फूल रहे हैं. सरकार इस पर कब रोक लगाएगी? अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि FCRA का इस्तेमाल सिर्फ़ अल्पसंख्यकों को परेशान करने या यह संदेश देने के लिए किया जा रहा है कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ 'सख़्त कार्रवाई' हो रही है. जबकि असलियत यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय पैसा विदेश जा चुका है."

9:39 AM, 10 Aug 2026 (IST)

गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसमें 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग की गई है.

9:36 AM, 10 Aug 2026 (IST)

सांसदों को निलंबित कर विधेयक पास नहीं होना चाहिए - जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कैसे रिकॉर्ड संख्या में 146 सांसदों को निलंबित किया गया था और विपक्षी सदस्यों की नाममात्र मौजूदगी में कई अहम विधेयक पारित किए गए थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “इतिहास दोहराया नहीं जाना चाहिए.” पिछले सप्ताह सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों के लिए विपक्ष के साथ-साथ अपने सहयोगी दलों का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने गतिरोध खत्म करने के प्रयास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दो बार मुलाकात की थी. मंत्री ने गांधी से फोन पर भी बातचीत की थी. जब रीजीजू ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने पर जोर दिया.

9:33 AM, 10 Aug 2026 (IST)

कांग्रेस एफसीआरए बिल का करेगी विरोध

कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार संसद में प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पेश करती है, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे. उन्होंने कहा,‘‘अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वह इन दो-तीन दिनों में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक तैयार करके पेश कर सकती है, तो उसे यह इच्छा अपने तक ही रखनी चाहिए.’’ वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून अल्पसंख्यकों और गैर सरकारी संगठनो (एनजीओ) को निशाना बनाता है और कहा कि विपक्ष इसे पारित नहीं होने देगा. वेणुगोपाल ने केरल के अलप्पुझा में पत्रकारों से कहा, ‘‘अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस जन-विरोधी विधेयक को पारित कराने आते भी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें संसद में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. यह विधेयक असंवैधानिक और जन-विरोधी है. हम ऐसे जन-विरोधी और असंवैधानिक विधेयक को पारित नहीं होने देंगे.’’

Last Updated : August 10, 2026 at 11:02 AM IST

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