संसद का मानसून सत्र : लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, महत्वपूर्ण बिलों पर सहमति बाकी

सांसदों को निलंबित कर विधेयक पास नहीं होना चाहिए - जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कैसे रिकॉर्ड संख्या में 146 सांसदों को निलंबित किया गया था और विपक्षी सदस्यों की नाममात्र मौजूदगी में कई अहम विधेयक पारित किए गए थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “इतिहास दोहराया नहीं जाना चाहिए.” पिछले सप्ताह सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों के लिए विपक्ष के साथ-साथ अपने सहयोगी दलों का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने गतिरोध खत्म करने के प्रयास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दो बार मुलाकात की थी. मंत्री ने गांधी से फोन पर भी बातचीत की थी. जब रीजीजू ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने पर जोर दिया.