संसद विशेष सत्र: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज होगी वोटिंग, राहुल रखेंगे अपनी बात
Published : April 17, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 10:06 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पेश किया, इसके बाद सदन में इस पर लंबी बहस हुई. शुक्रवार शाम 4 बजे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर वोटिंग होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सदन में विधेयक पर अपनी बात रखेंगे.
वहीं, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू हो गया है. केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से गुरुवार रात को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा देता है, गुरुवार को लागू हो गया.
हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि सरकार ने 2023 में पारित किए गए अधिनियम को 16 अप्रैल से क्यों अधिसूचित किया, जबकि संसद में इसी कानून में संसोधन के लिए बिल लाया गया है, ताकि इससे 2029 के लोकसभा से लागू किया जा सके. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने कानून को लागू करने के लिए "तकनीकी बातों" का हवाला दिया. अधिकारी ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो गया है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता. अधिकारी ने कहा कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है.
अधिसूचना में लिखा है: "संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 के सब-सेक्शन (2) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को उस तारीख के तौर पर तय करती है, जिस दिन से इस एक्ट के नियम लागू होंगे."
सितंबर 2023 में, संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किया, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कानूनी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. 2023 के कानून के तहत, महिला आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं होगा, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा था.
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भारत की बेटियां हमेशा पीएम मोदी की शुक्रगुजार रहेंगी: कंगना रनौत
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने गुरुवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें "नारीवाद का एकमात्र ध्वजवाहक" बताया. संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 पर बहस के दौरान बोलते हुए, कंगना ने कहा, "आज भारत की बेटियां मानती हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं है."
उन्होंने कहा, "आज भारत की बेटी यह मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है. वह फेमिनिज्म के अकेले ध्वजवाहक हैं और भारत की बेटियां उनकी सदा आभार व्यक्त करेंगी. जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सदा आभार व्यक्त करेंगे."
कंगना ने बिल को परिसीमन अभ्यास से जोड़ने का भी समर्थन किया, इसे "संवैधानिक जरूरत" बताया और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रोसेस ज़रूरी है और इसकी बहुत जरूरत है.
परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा: गोयल
"गलत जानकारी फैलाने" के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया है कि परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा. गोयल ने कहा, "बल्कि, उनका हिस्सा बढ़ेगा, जो उसी अनुपात में बढ़ोतरी को दिखाता है. हर राज्य के लिए यही पैटर्न है. मोदी सरकार पूरे देश में लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है."
सरकार 2/3 बहुमत मिलने पर संविधान बदल देगी: कपिल सिब्बल
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन संशोधन बिल, 2029 के आम चुनावों में 2/3 बहुमत हासिल करने और संविधान को "बदलने" के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की एक 'राजनीतिक चाल' है. संसद के बाहर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए, सिब्बल ने दावा किया कि केंद्र का मकसद "लोगों को गुमराह करना" है, लेकिन कहा कि विपक्ष ज़्यादा चालाक है.
उन्होंने कहा, "यह एक संविधान संशोधन बिल है, सिर्फ परिसीमन बिल नहीं. वे पहले परिसीमन करना चाहते हैं और फिर महिला आरक्षण. उन्होंने (महिला आरक्षण) 2023 बिल को खत्म कर दिया है....मकसद क्या है? वे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं...उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन असल में हम उनसे ज्यादा चालाक हैं...उनका मकसद उत्तरी भारत में 200 सीटों का फायदा उठाना है. अगर दक्षिणी भारत में 66 और सीटें होती हैं, तो इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा; इस तरह, वे सत्ता में बने रह सकते हैं. एक बार जब उन्हें 2/3 बहुमत मिल जाएगा, तो वे संविधान बदल देंगे."
इतिहास तो पहले ही बन चुका था: राम गोपाल यादव
संसद में महिला आरक्षण बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "... इतिहास तो पहले ही बन चुका था. यह कानून पहले ही बिना किसी विरोध के पास हो चुका था. ये लोग उस इतिहास को मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?..." बिल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के ट्वीट पर उन्होंने कहा, "इस सरकार (मौजूदा केंद्र सरकार) से ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान कोई सरकार नहीं हो सकती..."
इस मुद्दे को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवार को लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि जो राजनीतिक दल महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीति के तराजू से नहीं तौला जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हुई है और जब-जब चुनाव आया है, जिस दल ने महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया."