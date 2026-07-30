मॉनसून सत्र 2026: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
Published : July 30, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 11:34 AM IST
संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है. बुधवार को लोकसभा से एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पास हो गया. अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होने और पास होने की उम्मीद है. वहीं, राज्य सभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 विधेयक भी ध्वनिमत से पारित हो गया. आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार हैं. विपक्षी सांसदों आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर 20 जुलाई को हुई कथित पुलिस एक्शन और अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं.
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चंदा चोरी मुद्दे को लेकर सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया
अयोध्या राम मंदिर डोनेशन चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'उन्होंने डकैती और लूटपाट की है. उन्होंने लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और अयोध्या को बदनाम किया है. भगवान उन्हें माफ नहीं करेंगे. वे अयोध्या से आए हैं, और उन्हें अयोध्या से ही वापस भेजा जाएगा. उन्हें पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने भगवान राम से जुड़े आदर्शों और गरिमा का उल्लंघन किया है. हमने उन मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया है. हमारे नेता अखिलेश यादव ने उस गरिमा को बनाए रखने और बनाए रखने का संकल्प लिया है.'
इतनी बड़ी घटना हुई होम मिनिस्टर आज तक चुप क्यों हैं: कपिल सिब्बल
एंटी-पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी की बातों पर रिएक्ट करते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, 'उन्होंने क्या कमेंट किया? राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा. उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टूडेंट से बात की थी. होम मिनिस्टर आज तक चुप क्यों हैं? इतनी बड़ी घटना हुई है. महिलाओं पर हमला किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोटें आईं, और वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं. फिर भी होम मिनिस्टर चुप हैं. ऊपर से बीजेपी के नेता कह रहे थे कि कोई पेलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था. और जब यह पक्के तौर पर साबित हो गया कि पेलेट गन का इस्तेमाल सच में हुआ था, तब भी होम मिनिस्टर चुप रहे.'
केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब चाहिए: सांसद केसी वेणुगोपाल
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'दिल्ली में पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया? दिल्ली में छात्रों पर गोलीबारी का आदेश किसने दिया? हमें केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब चाहिए. गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं? वह संसद से भाग रहे हैं, और आप विपक्ष के नेता को बोलने भी नहीं दे रहे हैं.'
माफी मांगने के मुद्दे पर सांसद कंगना रनौत ने ये कहा
जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के माफी मांगने से इनकार करने के बारे में पूछा गया तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'उन्हें माफी मांगनी होगी, आप झूठ नहीं फैला सकते, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए उन्हें माफी मांगनी होगी.'
लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया
विपक्षी नेताओं ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.
छात्रों पर बर्बरता के मुद्दे पर सांसद राम गोपाल यादव ने ये कहा
लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'मैं लोगों से पूछना चाहता हूं. जब अयोध्या में गोलियां चलीं, तो मुलायम सिंह को इसका आदेश देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन जब यहां गोलियां चली, तो इसका श्रेय प्रशासन को दिया गया. जरा दोहरे मापदंड देखिए.'
चंदा चोरी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं सांसद प्रमोद तिवारी
कथित राम मंदिर चंदा गबन मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'जिस तरह से भगवान राम के लिए आए दान और चढ़ावे की चोरी की गई है, वह चौंकाने वाला है. बीजेपी से जुड़े संगठनों ने भगवान को ही लूट लिया है. भगवान राम के लिए दिए गए दान को लूट लिया गया है. हमने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है. हम उनसे जवाब मांगते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण और ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करते हुए भी लूट में लगे रहे. बीजेपी सरकार इस लूट के लिए जिम्मेदार है. हमने इस मामले पर एक नोटिस प्रस्तुत किया है और हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो.'
सांसद इमरान मसूद ने आज के मुद्दे को लेकर ये कहा
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'देखिए 'मंदिर में चंदा चोरी, मुसलमानों पर सीना जोरी', यह ऐसा है जैसे एक जगह देखकर दूसरी जगह निशाना लगाना, आपने वक्फ से मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन आपकी नजर मंदिरों की प्रॉपर्टी पर है, अभी तो उनकी नजर द्वारका और राम मंदिर पर है, वे साउथ के मंदिरों में चले जाएंगे.'