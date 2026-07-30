मॉनसून सत्र 2026: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

चंदा चोरी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं सांसद प्रमोद तिवारी

कथित राम मंदिर चंदा गबन मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'जिस तरह से भगवान राम के लिए आए दान और चढ़ावे की चोरी की गई है, वह चौंकाने वाला है. बीजेपी से जुड़े संगठनों ने भगवान को ही लूट लिया है. भगवान राम के लिए दिए गए दान को लूट लिया गया है. हमने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है. हम उनसे जवाब मांगते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण और ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करते हुए भी लूट में लगे रहे. बीजेपी सरकार इस लूट के लिए जिम्मेदार है. हमने इस मामले पर एक नोटिस प्रस्तुत किया है और हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो.'