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मॉनसून सत्र का 8वां दिन: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी चर्चा, राहुल गांधी देंगे भाषण

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 10:22 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 10:27 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज आठवां दिन है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर मंगलवार देर रात तक बहस जारी रही. आज भी इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाषण दे सकते हैं. वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में जनता के दान में कथित बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी और गबन पर चर्चा की मांग की. वेणुगोपाल ने कथित 'अपवित्रता' को सुलझाने के लिए रेगुलर कामकाज रोकने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक हाई-लेवल इंडिपेंडेंट जांच की मांग की. विपक्षी सांसदों ने चुनाव सुधारों से लेकर राज्यों के बीच पानी के झगड़ों जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रेगुलर काम रोकने के लिए नोटिस दिए हैं. लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक नए एंटी-डिफेक्शन लॉ की जरूरत पर पूरी चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया.

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10:23 AM, 29 Jul 2026 (IST)

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात

समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा, 'जिम्मेदारी अभी की सरकार की है. बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं. जनता को यह पता है, और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में नौजवान दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं. यह बिल मौजूदा कानून में बदलाव है. पिछले कानून के तहत असल में कितने लोग पकड़े गए थे? अकेले उत्तर-प्रदेश में 20 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं. हमें बताएं, उन मामलों में कितने लोग पकड़े गए? सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कितने गिरफ्तार हुए हैं. जब सरकार खुद और उसकी अपनी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, तो कानून से क्या उम्मीद की जा सकती है?'

Last Updated : July 29, 2026 at 10:27 AM IST

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