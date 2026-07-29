मॉनसून सत्र का 8वां दिन: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी चर्चा, राहुल गांधी देंगे भाषण

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात

समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा, 'जिम्मेदारी अभी की सरकार की है. बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं. जनता को यह पता है, और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में नौजवान दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं. यह बिल मौजूदा कानून में बदलाव है. पिछले कानून के तहत असल में कितने लोग पकड़े गए थे? अकेले उत्तर-प्रदेश में 20 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं. हमें बताएं, उन मामलों में कितने लोग पकड़े गए? सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कितने गिरफ्तार हुए हैं. जब सरकार खुद और उसकी अपनी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, तो कानून से क्या उम्मीद की जा सकती है?'