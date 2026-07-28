मानसून सत्र 2026: लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा होगी
Published : July 28, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 10:20 AM IST
संसद के मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास करने के लिए चर्चा होनी है, जबकि राज्यसभा में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया जाएगा. साथ ही नेशनल ऑनर के अपमान से बचाव (अमेंडमेंट) बिल, 2026 भी पास होगा. 28 जुलाई की लोकसभा की कामकाज की लिस्ट के मुताबिक केंद्रीय पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यह प्रस्ताव रखेंगे कि पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026, जो पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024 में बदलाव करना चाहता है, पर लोकसभा में विचार किया जाए और उसे पास किया जाए. लोकसभा की कार्यवाही भी प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राम नाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, बंदी संजय कुमार और पवित्रा मार्गेरिटा पेपर रखेंगे. सदस्य कनिमोझी करुणानिधि और राव राजेंद्र सिंह कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर स्टैंडिंग कमिटी की ग्रांट्स की मांगों (2026-27) से जुड़ी दो रिपोर्ट पेश करेंगे.जितिन प्रसाद और राम नाथ ठाकुर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों की सिफारिशों को लागू करने पर भी बयान देंगे.
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सिर्फ बिल लाने से कुछ हासिल नहीं होगा: सांसद संजय राउत
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा,'एंटी-पेपर लीक मामले पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट भारत में जंतर-मंतर पर हुआ था. अब, एक नया बिल लाया गया है. मोदी जी को लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है. यह वही पुराना बिल है. बस इतना बदला है कि जेल की सजा एक साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है, और जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. सबसे बड़ा पेपर लीक रैकेट भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है. नीट पेपर लीक के सिलसिले में महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं. आप ही वाइस-चांसलर नियुक्त करते हैं. आपके लोग बड़े एजुकेशन बोर्ड में पदों पर हैं, जैसे कि नीट की देखरेख करने वाले, इसलिए वे इन गतिविधियों को करने के लिए मिलीभगत करते हैं, और वे ऐसा करते रहेंगे. सिर्फ बिल लाने से कुछ हासिल नहीं होगा.'
राम मंदिर के डोनेशन की चोरी एक बड़ा मामला है: सांसद रामगोपाल यादव
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'राम मंदिर के डोनेशन की चोरी एक बड़ा मामला है. यह मामला देश और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है जो भगवान श्री राम और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं. लोग बहुत परेशान हैं. सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन चढ़ावे और डोनेशन की कोई परवाह नहीं की. पैसा कहां गया, इसका कोई हिसाब नहीं है. जो बताया गया है, उसमें कुल मिली रकम नहीं है. यह मौजूदा आंकड़ा सिर्फ 45 से 50 दिनों का है, जबकि ऐसी चोरी 1990 से हो रही है. जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी, तो लोगों ने बड़े पैमाने पर गहने और पैसे दिए थे. यह तब से चल रहा है. हम यह मुद्दा उठाएंगे.'
सांसद मनीष तिवारी ने स्टूडेंट के खिलाफ पेलेट गन इस्तेमाल पर चर्चा के लिए नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 20 जुलाई, 2026 को पार्लियामेंट तक मार्च के दौरान बिना हथियार वाले स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा पेलेट गन के कथित इस्तेमाल पर चर्चा करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया, जिसमें 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे.
हम पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएँगे: सांसद प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'सुबह 10 बजे एक मीटिंग तय है. मैं उसमें जा रहा हूँ. हम दोनों सदनों की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे और सुबह 11 बजे उसी हिसाब से काम करेंगे लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में लीक रुकेंगे? आप देश को 'गुजरात मॉडल' के आधार पर चलाना चाहते हैं, फिर भी इतने हंगामे और हंगामे के बाद भी गुजरात में कुछ दिन पहले ही लीक हो गए. हालाँकि, हम एक बात पर पक्के तौर पर अड़े हैं. हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएँगे. हम यह जानने की मांग करेंगे कि उनके खिलाफ लाठियाँ क्यों चलाई गई. हम पूछेंगे कि पेलेट गन क्यों चलाई गई और किसके ऑर्डर पर चलाई गई. हम देश के युवाओं के खिलाफ एक-47 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाएंगे. होम मिनिस्टर को इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए.'