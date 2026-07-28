मानसून सत्र 2026: लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा होगी

सिर्फ बिल लाने से कुछ हासिल नहीं होगा: सांसद संजय राउत

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा,'एंटी-पेपर लीक मामले पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट भारत में जंतर-मंतर पर हुआ था. अब, एक नया बिल लाया गया है. मोदी जी को लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है. यह वही पुराना बिल है. बस इतना बदला है कि जेल की सजा एक साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है, और जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. सबसे बड़ा पेपर लीक रैकेट भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है. नीट पेपर लीक के सिलसिले में महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं. आप ही वाइस-चांसलर नियुक्त करते हैं. आपके लोग बड़े एजुकेशन बोर्ड में पदों पर हैं, जैसे कि नीट की देखरेख करने वाले, इसलिए वे इन गतिविधियों को करने के लिए मिलीभगत करते हैं, और वे ऐसा करते रहेंगे. सिर्फ बिल लाने से कुछ हासिल नहीं होगा.'