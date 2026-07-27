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मॉनसून सत्र 2026: सरकार आज संसद में एंटी-पेपर लीक बिल पेश करेगी

Parliament Monsoon Session 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 9:11 AM IST

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Updated : July 27, 2026 at 9:59 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है. केंद्र सरकार आज लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश करने वाली है. इसका मकसद नेशनल एग्जामिनेशन में पेपर लीक और गड़बड़ी के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करना है. 27 जुलाई की लोकसभा की कामकाज की लिस्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024 में बदलाव करने के लिए बिल पेश करने की इजाजत मांगेंगे. इसे पेश करने के बाद मंत्री यह भी प्रस्ताव रखेंगे कि बिल पर विचार किया जाए और सदन इसे पास करे. यह बिल ऐसे समय में आया है जब नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे. एक और जरूरी कानूनी कदम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026' को विचार और पास करने के लिए पेश करेंगे. हालांकि, इस कदम का विरोध होने की संभावना है, क्योंकि सांसद सौगत रे, एनके प्रेमचंद्रन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस मई 2026 में इसी मामले पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऑर्डिनेंस को नामंज़ूर करने वाला एक स्टैच्युटरी रेजोल्यूशन पेश करने वाले हैं.

LIVE FEED

9:53 AM, 27 Jul 2026 (IST)

एसआईटी को पहले धर्मेंद्र प्रधान से पूछताछ करनी चाहिए: सांसद प्रमोद तिवारी

पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'सवाल कानून का नहीं है क्योंकि कानून पहले से मौजूद है. यह टास्क कमेटी का नहीं है. यह इरादे का मामला है. उन्होंने प्राइवेट कंपनियों और कोचिंग इंस्टिट्यूट से जुड़े लोगों से पेपर सेट करवाए, तो, दोषी यहीं बैठे हैं, फिर भी जांच कहीं और हो रही है. ये सारे फैसले धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे. एसआईटी को पहले उनसे पूछताछ करनी चाहिए. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए.'

9:32 AM, 27 Jul 2026 (IST)

अवेयरनेस सरकार के लिए एक चैलेंज बन गया है: अखिलेश यादव

आज लोकसभा में पेश होने वाले पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'अभी सरकार कई जगहों पर स्टूडेंट्स और युवाओं के खिलाफ केस कर रही है. सरकार को अवेयरनेस को चैलेंज नहीं करना चाहिए. अवेयरनेस सरकार के लिए एक चैलेंज बन गया है. सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर एक साथ बैठकर तय करेंगे कि क्या करना है.

9:28 AM, 27 Jul 2026 (IST)

उम्मीद है एंटी-पेपर लीक बिल पर अच्छी चर्चा होगी: सांसद सायोनी घोष

आज लोकसभा में पेश होने वाले पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने कहा, 'शुरू से ही हम इस पर चर्चा चाहते थे. विपक्ष इस पर चर्चा करने में हिचकिचा रहा था. हमें उम्मीद है कि वे सहयोग करेंगे. पीएम और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, और जिस तरह से युवाओं और छात्रों की बातें सुनी गईं, वह एक अच्छा कदम है. एक सांसद के तौर पर, मुझे उम्मीद है कि इस पर अच्छी चर्चा होगी.'

9:23 AM, 27 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है, जिसमें 'मौकापरस्ती से प्रेरित राजनीतिक दलबदल' से निपटने के लिए एक नए एंटी-डिफेक्शन कानून की जरूरत पर चर्चा की मांग की गई है, साथ ही असली विचारधारा की असहमति की भी रक्षा की जाए.

9:18 AM, 27 Jul 2026 (IST)

डीएमके सांसद बालू ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया. इसमें नीट पर तुरंत बैन और जंतर-मंतर पर आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ जानलेवा हथियारों के कथित अंधाधुंध इस्तेमाल की जांच पर चर्चा के लिए सदन को स्थगित करने का मोशन लाने की इजाजत मांगी गई है.

Last Updated : July 27, 2026 at 9:59 AM IST

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