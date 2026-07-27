मॉनसून सत्र 2026: सरकार आज संसद में एंटी-पेपर लीक बिल पेश करेगी

एसआईटी को पहले धर्मेंद्र प्रधान से पूछताछ करनी चाहिए: सांसद प्रमोद तिवारी

पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'सवाल कानून का नहीं है क्योंकि कानून पहले से मौजूद है. यह टास्क कमेटी का नहीं है. यह इरादे का मामला है. उन्होंने प्राइवेट कंपनियों और कोचिंग इंस्टिट्यूट से जुड़े लोगों से पेपर सेट करवाए, तो, दोषी यहीं बैठे हैं, फिर भी जांच कहीं और हो रही है. ये सारे फैसले धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे. एसआईटी को पहले उनसे पूछताछ करनी चाहिए. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए.'