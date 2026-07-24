मॉनसून सत्र का 5वां दिन: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने ये कहा

नीट पेपर लीक के बारे में पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'क्या इस जुर्म को करने वालों को सजा देने के लिए पहले से कोई कानून नहीं था? इसे लागू करने वाली एजेंसी कौन है? क्या किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया है? सीबीआई ने कल इस नीट लीक के किंगपिन का लिंक दिया था.' एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने पर, वे कहते हैं, 'समाजवादी पार्टी ने कभी भूख हड़ताल का सपोर्ट नहीं किया. डॉ. लोहिया ने हमेशा इसका विरोध किया. जब लोग जोर देते, तो आप फेज में भूख हड़ताल कर सकते थे. एक आदमी 24 घंटे बैठता, फिर दूसरा आदमी 24 घंटे बैठता.'