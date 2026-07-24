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मॉनसून सत्र का 5वां दिन: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 10:01 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 11:02 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है. सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते ये सत्र पिछले चार दिनों हंगामे की भेंट चढ़ा. विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग पर अड़ा है. विपक्ष के नेताओं ने साफ कह दिया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा में लेंगे. इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज सुबह संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया. वे नीट यूजी पेपर लीक विवाद पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे. विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं एनडीए ने उन पर जानबूझकर इस मुद्दे पर बहस रोकने का आरोप लगाया है.

LIVE FEED

11:00 AM, 24 Jul 2026 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.

10:57 AM, 24 Jul 2026 (IST)

पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए: मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए, तभी हम उनकी बातों को सही मानेंगे. रात के 12 बजे बयान जारी करने के बजाय उन्हें सदन में बोलना चाहिए.'

10:45 AM, 24 Jul 2026 (IST)

पीएम मोदी को स्टूडेंट्स के साथ हुए पुलिस दुर्व्यवहार का संसद में जवाब देना होगा

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, 'पीएम मोदी और अमित शाह को स्टूडेंट्स पर हुए जानलेवा हमलों पर संसद में जवाब देना होगा. उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए.'

10:41 AM, 24 Jul 2026 (IST)

विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए.

10:38 AM, 24 Jul 2026 (IST)

धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए: कीर्ति आजाद

सीजेपी प्रोटेस्ट पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, '1975 में जो मूवमेंट शुरू हुआ था, वह बिहार के स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, और आखिर में यह पूरे देश में लहर बन गया. लेकिन स्टूडेंट्स का यह प्रोटेस्ट पहले से ही पूरे देश में हो रहा है. सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और उसकी स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है. मांग बहुत सीधी है. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. उनके इस्तीफे के बाद ही कोई मतलब की बातचीत आगे बढ़ सकती है। यह हमारी शुरू से ही राय रही है। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इस मुद्दे पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती।"

10:31 AM, 24 Jul 2026 (IST)

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता तो लोगों को भरोसा मिलता: कांग्रेस सांसद

नीट पेपर लीक के बारे में पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, 'कल ट्वीट पोस्ट करने के बजाय, बेहतर होता अगर पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवा देते. दो साल से राहुल गांधी लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी लगातार अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी इनसेंसिटिव है कि बात तो दूर, सुनती भी नहीं... लेकिन अगर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया होता या उन्हें निकाल दिया होता, तो उन्होंने अपील करने में जो समय लिया उससे लोगों को भरोसा मिलता.'

10:12 AM, 24 Jul 2026 (IST)

पीएम मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए: सांसद प्रमोद तिवारी

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार-सीजेपी बातचीत पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'मुझे नतीजे की उम्मीद है और यह सरकार पर निर्भर करता है. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. पीएम मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.'

10:05 AM, 24 Jul 2026 (IST)

पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने ये कहा

नीट पेपर लीक के बारे में पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'क्या इस जुर्म को करने वालों को सजा देने के लिए पहले से कोई कानून नहीं था? इसे लागू करने वाली एजेंसी कौन है? क्या किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया है? सीबीआई ने कल इस नीट लीक के किंगपिन का लिंक दिया था.' एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने पर, वे कहते हैं, 'समाजवादी पार्टी ने कभी भूख हड़ताल का सपोर्ट नहीं किया. डॉ. लोहिया ने हमेशा इसका विरोध किया. जब लोग जोर देते, तो आप फेज में भूख हड़ताल कर सकते थे. एक आदमी 24 घंटे बैठता, फिर दूसरा आदमी 24 घंटे बैठता.'

Last Updated : July 24, 2026 at 11:02 AM IST

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