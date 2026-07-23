मानसून सत्र का चौथा दिन: संसद में आज भी हंगामे के आसार, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा
Published : July 23, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 10:48 AM IST
संसद के मॉनसूत्र सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे शुरू होगी. पिछले तीन दिनों से सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी रहा. इसके चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पायी. विपक्षी दल अपनी मांगों पर अड़े हैं. वे नीट गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं. बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही वे आगे की बात करेंगे.
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पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर चर्चा: सांसद सागरिका घोष
टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, 'हमारा स्टैंड क्लियर है. पहले इस्तीफा, फिर चर्चा. हम नीट एग्जाम के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह चुप क्यों हैं? वह बोल क्यों नहीं रहे हैं? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने एक भी शब्द नहीं कहा है. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. सच तो यह है कि प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या खास है कि उन्हें इस्तीफा देने से बचाया जा रहा है? उन्होंने पद क्यों नहीं छोड़ा? हमारी बात वैसी ही है. पहले इस्तीफा, फिर चर्चा.'
पीएम मोदी के ट्वीट पर सपा सांसद ने कहा, क्या यह पहला लीक हुआ था?
पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के पीएम मोदी के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'क्या यह पहला लीक हुआ था? उनके कार्यकाल के दौरान कितने लीक हुए हैं, इस पर एक श्वेत पत्र होना चाहिए. कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया, कितनों को सजा हुई, कितने जेल गए, कितनी सजा दी गई, अब तक कुछ नहीं किया गया है.' केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की पीसी पर उन्होंने कहा, 'मान लीजिए हमने कहीं हत्या कर दी, तो वे भी हत्या के लिए अधिकृत हो गए. अगर 50 साल पहले कुछ हुआ था, तो क्या अब भी होगा. यह तर्क नहीं है. आप सत्ता में हैं. जनता आपसे जवाब मांगती है. लोकतंत्र में हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता यही मांग रही है.'
पीएम मोदी ने पेपर लीक के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटान का ऐलान किया
पीएम मोदी ने छात्र आंदोलन के मद्देनजर आज बड़ा ऐलान किया. उन्होंने एक्स पर कहा, 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.'
कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नीट यूजी पेपर लीक मामले और 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.