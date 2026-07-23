मानसून सत्र का चौथा दिन: संसद में आज भी हंगामे के आसार, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा

पीएम मोदी के ट्वीट पर सपा सांसद ने कहा, क्या यह पहला लीक हुआ था?

पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के पीएम मोदी के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'क्या यह पहला लीक हुआ था? उनके कार्यकाल के दौरान कितने लीक हुए हैं, इस पर एक श्वेत पत्र होना चाहिए. कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया, कितनों को सजा हुई, कितने जेल गए, कितनी सजा दी गई, अब तक कुछ नहीं किया गया है.' केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की पीसी पर उन्होंने कहा, 'मान लीजिए हमने कहीं हत्या कर दी, तो वे भी हत्या के लिए अधिकृत हो गए. अगर 50 साल पहले कुछ हुआ था, तो क्या अब भी होगा. यह तर्क नहीं है. आप सत्ता में हैं. जनता आपसे जवाब मांगती है. लोकतंत्र में हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता यही मांग रही है.'