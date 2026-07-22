मॉनसून सत्र का तीसरा दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

कल्याण बनर्जी पत्रकारों पर हमले के बारे में पूछे जाने भड़के

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भड़के. उन्होंने कहा,'अगर आप गोदी मीडिया जैसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो पूछिए. मैं कुछ नहीं कहूंगा. क्या आप देश के युवाओं के साथ ऐसा करेंगे? वे तब ऐसा क्यों नहीं करेंगे?...आप वहां क्यों गए थे? वे जानते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं. वे जो कर रहे हैं वह सही है. कल्याण बनर्जी पत्रकारों पर हमले के बारे में पूछे जाने पर एक रिपोर्टर पर अपना आपा खो बैठे. सीजेपी और छात्रों के विरोध पर उन्होंने कहा, 'हम इसका समर्थन करेंगे. नरेंद्र मोदी ने जो किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर छात्र नहीं सुनेंगे तो आप किसकी सुनेंगे?'