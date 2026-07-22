मॉनसून सत्र का तीसरा दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित
Published : July 22, 2026 at 10:29 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 11:14 AM IST
संसद के मॉनसूत्र सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है. पिछले दो दिनों के दौरान विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध बना रहा जिसके कारण सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची. विपक्षी सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर सदन में हंगामा किया. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है. दोनों सदनों में आज एक बार फिर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध सामने आया. विपक्षी सांसदों ने दोनों ही सदनों में हंगामा किया जिसके बाद सदन की कार्यवाह कुछ समय के लिए रोक दी गई. मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दिया जिसके बाद मुद्दा और गरमा गया. आज की लोकसभा की काम की लिस्ट के अनुसार मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यह प्रस्ताव रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में और बदलाव करने वाले बिल पर विचार किया जाए और यह भी प्रस्ताव रखेंगे कि बिल पास किया जाए.
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राज्यसभा का कार्यवाही स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की भी कार्यवाही दोपरह 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह निधारित समय 11 बजे शुरू हो गई. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया.
काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया
काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने पार्लियामेंट कैंपस में प्रोटेस्ट किया. आज सुबह कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एएनआई को बताया कि सभी विपक्षी सांसद आज काले कपड़े पहनकर राजधानी दिल्ली में देश के स्टूडेंट्स के साथ जो किया गया है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे.
कल्याण बनर्जी पत्रकारों पर हमले के बारे में पूछे जाने भड़के
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भड़के. उन्होंने कहा,'अगर आप गोदी मीडिया जैसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो पूछिए. मैं कुछ नहीं कहूंगा. क्या आप देश के युवाओं के साथ ऐसा करेंगे? वे तब ऐसा क्यों नहीं करेंगे?...आप वहां क्यों गए थे? वे जानते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं. वे जो कर रहे हैं वह सही है. कल्याण बनर्जी पत्रकारों पर हमले के बारे में पूछे जाने पर एक रिपोर्टर पर अपना आपा खो बैठे. सीजेपी और छात्रों के विरोध पर उन्होंने कहा, 'हम इसका समर्थन करेंगे. नरेंद्र मोदी ने जो किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर छात्र नहीं सुनेंगे तो आप किसकी सुनेंगे?'
सांसदों के खिलाफ पुलिस के इस्तेमाल के विरोध में 'ब्लैक डे' मनाएंगे:कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, 'विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद आज 'काले' कपड़े पहनकर आएंगे और स्टूडेंट्स और सांसदों के खिलाफ पुलिस के इस्तेमाल के विरोध में 'ब्लैक डे' मनाएंगे. हम चाहते हैं कि सरकार स्टूडेंट्स से बातचीत करे और एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करे.'
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर प्रमोद तिवारी ने ये कहा
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'बेशर्मी की भी हद होती है. 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, और कल हमने प्रोटेस्ट किया था, तो अगर स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ... बिना नेम टैग वाले लोग घुसकर हमला करते हैं, और विपक्ष के नेता या विपक्ष बस बैठा रहता है और हमारी आवाज नहीं उठाए?... आप कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.'