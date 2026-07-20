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संसद का मानसून सत्र आज से, अहम बिल पेश करेगी सरकार, चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 7:53 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 8:30 AM IST

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संसद का मॉनसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है. इस सत्र के दौरान केंद्र और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक होने वाली है. 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) भी संसद में अपनी शुरुआत करेगी. यह पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों ने बनाई थी, जिन्होंने अपने गुट को मिलाकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के साथ गठबंधन किया. मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करने की उम्मीद है. वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, एथनॉल ब्लेंडिंग जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार हैं. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार को संसद के निचले सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की. सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने लेजिस्लेटिव एजेंडा और मुख्य पब्लिक मुद्दों पर चर्चा की. स्पीकर ने एक प्रोडक्टिव और सम्मानजनक सेशन सुनिश्चित करने के लिए कंस्ट्रक्टिव बहस, सार्थक भागीदारी और पूरे सहयोग की अपील की. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के आने वाले मॉनसून सेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एक ऑल-पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की. कुल मिलाकर मीटिंग में मंत्रियों सहित 40 राजनीतिक पार्टियों के 58 नेताओं ने भाग लिया. केंद्रीय संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आने वाले मॉनसून सेशन के लिए लेजिस्लेटिव बिजनेस 16 जुलाई को संसद के दोनों सेक्रेटेरिएट द्वारा बुलेटिन पार्ट-II में पहले ही पब्लिश कर दिया गया है. सत्र में 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें होंगी.

LIVE FEED

8:28 AM, 20 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है ताकि नए एंटी-डिफेक्शन लॉ के नियमों पर चर्चा की जा सके. यह कानून मौकापरस्ती और बिना किसी असली सोच या पॉलिसी से जुड़े मतभेदों के बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल दल-बदल पर रोक लगाता है, साथ ही पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अंदर और बाहर ईमानदार और जरूरी असहमति के लिए जगह देता है.'

7:54 AM, 20 Jul 2026 (IST)

सुरजेवाला ने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी के मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया.

Last Updated : July 20, 2026 at 8:30 AM IST

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