संसद का मानसून सत्र आज से, अहम बिल पेश करेगी सरकार, चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है ताकि नए एंटी-डिफेक्शन लॉ के नियमों पर चर्चा की जा सके. यह कानून मौकापरस्ती और बिना किसी असली सोच या पॉलिसी से जुड़े मतभेदों के बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल दल-बदल पर रोक लगाता है, साथ ही पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अंदर और बाहर ईमानदार और जरूरी असहमति के लिए जगह देता है.'