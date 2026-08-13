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राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, खड़गे ने उत्तराखंड के रामलीला मैदान में 'शुद्धीकरण' की निंदा की

PARLIAMENT MONSOON SESSION
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 10:27 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:38 AM IST

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राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया. इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें रखी गई थीं. इस पूरे सत्र के दौरान सरकार और विपक्षी दलों के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर पर छात्रों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर गतिरोध बना रहा. इसके चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पायी. हालांकि इस हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए. बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला को पत्र लिखकर नीट परीक्षा को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर सदन में चर्चा कराने का आग्रह किया.

LIVE FEED

12:02 PM, 13 Aug 2026 (IST)

राज्यसभा में 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पास

राज्यसभा में 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पास हो गया. कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान जवाब दिया.

11:52 AM, 13 Aug 2026 (IST)

छात्रों के साथ बर्बरता के मुद्दे पर सरकार सवालों के घेरे में है: सांसद डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'नहीं, सदन के कामकाज की बलि नहीं दी गई है. इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए. यह सत्र बर्बाद या बेकार नहीं गया है. छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को देखिए. जब ​​20 तारीख (जुलाई) को हज़ारों-लाखों युवा सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने उन बच्चों के साथ जो बर्बरता की, वह हैरान करने वाली थी. हो सकता है कि वे हमारे या उनके बच्चे न हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए देश ने जो दर्द देखा, वह बहुत गहरा था. और जिस तरह से सरकार ने सोशल मीडिया का पूरा एल्गोरिदम बदल दिया है और अब वे सभी रील्स गायब हो रही हैं, उससे पता चलता है कि सरकार कहीं न कहीं यह नहीं चाहती कि लोगों को याद रहे कि 20 तारीख को इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सभी युवा एकजुट हुए थे और सभी विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया था. कहीं न कहीं, इस मुद्दे पर सरकार सवालों के घेरे में है.'

11:36 AM, 13 Aug 2026 (IST)

मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता: मल्लिकार्जुन खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया, 'मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता. मैं बरसों से इस सदन का सदस्य रहा हूँ. मैं अनुसूचित जाति से हूँ और दलित हूँ. मेरी मदद करो और मेरी रक्षा करो - मैंने कभी किसी के सामने ऐसी गुहार नहीं लगाई. मुझमें लड़ने की ताकत है और मैं लड़ता भी हूँ, लेकिन आप मेरे साथ अछूत जैसा बर्ताव करते हैं, 'शुद्धिकरण' करते हैं और मेरा अपमान करते हैं.' केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, 'मैंने पहले ही कहा है कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है. यह हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए अफसोस की बात है. हम इसकी जांच करेंगे लेकिन अगर खड़गे साहब कहते हैं कि 'आप ऐसा करते हैं', तो यह सही नहीं है.'

11:27 AM, 13 Aug 2026 (IST)

खड़गे जी ने जो कहा वह दुखद है, बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती: जेपी नड्डा

राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा, 'खड़गे जी ने जो कहा, वह वाकई दुखद है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए. बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती. कभी नहीं, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी लेकिन मैं यह साफ करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती. मैं इसकी निंदा करता हूं. राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे. यह हम सभी के लिए बहुत खेद की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुईं.'

11:19 AM, 13 Aug 2026 (IST)

हल्द्वानी में जिस मंच पर भाषण दिया उसका बीजेपी ने शुद्धिकरण किया: खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'मैं हल्द्वानी में था, जहाँ मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया. वहाँ लाखों लोग मौजूद थे. उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया. मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को दोहराया लेकिन मेरे भाषण के बाद, बीजेपी के लोगों ने उस मंच को 'शुद्ध' करने के लिए वहाँ हवन किया. क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? मैं विपक्ष का नेता हूँ.

11:10 AM, 13 Aug 2026 (IST)

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन पर ये कहा

विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'यह बहुत आपत्तिजनक है. उन्होंने यहां का माहौल पूरी तरह खराब कर दिया है. हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. एक तरफ राहुल गांधी गृह मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वे गृह मंत्रालय को बोलने नहीं देंगे. यह कैसा व्यवहार है? वे चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन जब चर्चा का मौका दिया जाता है, तो कहते हैं कि उन्हें जवाब नहीं चाहिए. इसका मतलब है कि उनके पास कोई असली मुद्दा नहीं है. विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. विकास, देश की तरक्की, अर्थव्यवस्था या रक्षा से जुड़े मुद्दे खत्म हो जाने के बाद, वे बस यहां नौटंकी कर रहे हैं.'

11:04 AM, 13 Aug 2026 (IST)

लोकसभा अनिश्चतकाल के लिए स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दी गई.

11:00 AM, 13 Aug 2026 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री आज लोकसभा में उपस्थित हुए.

10:59 AM, 13 Aug 2026 (IST)

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ये कहा

सत्ता पक्ष के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'क्या आपने कभी ऐसा देखा है? जो सरकार पिछले 12 साल से सत्ता में है, वह संसद में विपक्ष के नेता के खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे लगा रही है. उनकी हालत ऐसी है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद आने से डरते हैं. कल उन्होंने सीढ़ियों पर इंटरव्यू दिया, जबकि पीएम पूरे सत्र के दौरान संसद नहीं आए. आज (मानसून सत्र का) आखिरी दिन है और ट्रेजरी बेंच हमसे मुकाबला कर रही है और आज सीढ़ियों पर है.'

10:50 AM, 13 Aug 2026 (IST)

गृह मंत्री को सदन में आकर कहना चाहिए कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ: सांसद वेणुगोपाल

कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'वे हाउस स्पीकर को प्रेम पत्र क्यों लिख रहे हैं? वे सदन में आकर सदस्यों को अपनी बात क्यों नहीं बताते? वे इन सब चीज़ों से क्यों डर रहे हैं? गृह मंत्री को सदन में आकर यह कहना चाहिए कि 'मैं चर्चा करना चाहता हूँ. मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ.' लेकिन इसके बजाय, वे पूरी तरह से छिप रहे. सदन की कार्यवाही न हो पाने के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है. उनके एजेंडे अलग-अलग हैं, लेकिन भारत की जनता ने उस एजेंडे को हरा दिया है.'

10:43 AM, 13 Aug 2026 (IST)

सरकार साफ करे कि पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया: सांसद सौगत रॉय

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'विपक्ष गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना चाहता, वे लंबा भाषण नहीं सुनना चाहते. हम चाहते थे कि सरकार यह साफ करे कि पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई. वे बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, फिर भी वे सदन नहीं चला पाए. देखते हैं अब क्या होता है. पूरी सरकार जिम्मेदार है. सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है. यह उनकी जिम्मेदारी है. विपक्ष को मनाना और समझाना उनका काम है.'

10:39 AM, 13 Aug 2026 (IST)

संसद परिसर में कांग्रेसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन

संसद परिसर में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने एक खिलौना बंदर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और नारा लगाया, '56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर.'

10:34 AM, 13 Aug 2026 (IST)

युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सरकार गंभीर नहीं: सांसद सागरिका घोष

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, 'पिछले चार हफ़्तों से जब हम विपक्ष के लोग बाहर संघर्ष कर रहे थे और आपसे सदन में आने की अपील कर रहे थे, तब हम अंदर से भी अपनी आवाज उठा रहे थे. हमने मांग की थी कि आप सदन में आएं और चर्चा करें, खासकर नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर. गृह मंत्री या प्रधानमंत्री एक पल के लिए भी सदन में नहीं आए. अब, जब सत्र खत्म होने वाला है, तो आप कह रहे हैं कि आप 'चर्चा के लिए तैयार हैं.' इससे पता चलता है कि आप कभी गंभीर नहीं थे. आपने इस मामले को कभी उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितनी इसे लेने की जरूरत थी.'

10:27 AM, 13 Aug 2026 (IST)

राहुल गांधी सदन को घर की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं: मंत्री गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, 'आप जानते हैं कि पिछले एक महीने से एक जिद्दी व्यक्ति जो घर में बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करता है. सदन को वैसे ही चलाने की कोशिश कर रहा है जैसे वह अपना घर चलाता है. दुर्भाग्य से वह विपक्ष के नेता हैं. संसद संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है. वह हमें चुनौती देते हैं और सोचते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी वजह से इस्तीफा दिया. वह इस गलतफहमी में जी रहे हैं.'

Last Updated : August 13, 2026 at 11:38 AM IST

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