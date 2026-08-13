राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, खड़गे ने उत्तराखंड के रामलीला मैदान में 'शुद्धीकरण' की निंदा की

छात्रों के साथ बर्बरता के मुद्दे पर सरकार सवालों के घेरे में है: सांसद डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'नहीं, सदन के कामकाज की बलि नहीं दी गई है. इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए. यह सत्र बर्बाद या बेकार नहीं गया है. छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को देखिए. जब ​​20 तारीख (जुलाई) को हज़ारों-लाखों युवा सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने उन बच्चों के साथ जो बर्बरता की, वह हैरान करने वाली थी. हो सकता है कि वे हमारे या उनके बच्चे न हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए देश ने जो दर्द देखा, वह बहुत गहरा था. और जिस तरह से सरकार ने सोशल मीडिया का पूरा एल्गोरिदम बदल दिया है और अब वे सभी रील्स गायब हो रही हैं, उससे पता चलता है कि सरकार कहीं न कहीं यह नहीं चाहती कि लोगों को याद रहे कि 20 तारीख को इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सभी युवा एकजुट हुए थे और सभी विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया था. कहीं न कहीं, इस मुद्दे पर सरकार सवालों के घेरे में है.'