मॉनसून सत्र का 18वां दिन: हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

चढ़ावा चोरी मुद्दे पर सांसद डिंपल यादव ने ये कहा

राम मंदिर दान चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'हमें जानकारी मिली है कि जब कथित तौर पर यह पूरी रकम ले जाई गई और दान व चढ़ावे की चोरी की घटनाएं हुईं, तो पैसे को बोरियों में भरकर ट्रेनों से ले जाया गया. जाहिर है, सरकार यह बताने वाली नहीं थी कि क्या हुआ था. वह यह पक्का करना चाहती थी कि यह मामला सबके सामने न आए और आम लोगों को राम मंदिर के दान-पात्रों से लगातार हो रही कथित चोरी के बारे में पता न चले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मामले को सबके सामने रखा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर आवाज उठाई. अब हमें यह भी जानकारी मिली है कि पैसे को कथित तौर पर ट्रेनों में बोरियों में भरकर ले जाया गया था. हम चाहते हैं कि सरकार साफ़ तौर पर बताए कि असल में क्या हुआ था.'