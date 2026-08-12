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मॉनसून सत्र का 18वां दिन: हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

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संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : August 12, 2026 at 11:56 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज 18वां दिन है. इस सत्र में 19 बैठकें होंगी. अब तक के इस सत्र के दौरान सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी रहा. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष अडिग रहा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' पेश करेंगे और इसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू सकते हैं. वहीं, लोकसभा में 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक' का मकसद संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करना है. केरल विधानसभा ने जून 2024 में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था. दूसरी ओर, 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' का उद्देश्य 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' में संशोधन करना है.

LIVE FEED

11:40 AM, 12 Aug 2026 (IST)

कांग्रेस को झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए: सांसद निशिकांत दुबे

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 'वे सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते? मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक बड़े अधिकारी के घर से पकड़ा गया था. उन्हें पता है कि अगर जांच हुई, तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी आएगा. यही वजह है कि यह सब हो रहा है. उन्हें (कांग्रेस को) झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वे छात्रों के हित में खड़े हैं. वरना, ऐसा लगेगा कि वे सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जहाँ भी पीएम के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन होता है, वहाँ राहुल गांधी दिखते हैं. वे जिन्ना से भी बुरे नेता हैं.'

11:37 AM, 12 Aug 2026 (IST)

अमित शाह संसद से भाग रहे हैं: सांसद महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'अमित शाह संसद से भाग रहे हैं. हम उनसे यह बयान चाहते हैं कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था. वे (सरकार) राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं. हम (विपक्षी सांसद) रोज संसद आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह नहीं आ रहे हैं.'

11:33 AM, 12 Aug 2026 (IST)

चढ़ावा चोरी मुद्दे पर सांसद डिंपल यादव ने ये कहा

राम मंदिर दान चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'हमें जानकारी मिली है कि जब कथित तौर पर यह पूरी रकम ले जाई गई और दान व चढ़ावे की चोरी की घटनाएं हुईं, तो पैसे को बोरियों में भरकर ट्रेनों से ले जाया गया. जाहिर है, सरकार यह बताने वाली नहीं थी कि क्या हुआ था. वह यह पक्का करना चाहती थी कि यह मामला सबके सामने न आए और आम लोगों को राम मंदिर के दान-पात्रों से लगातार हो रही कथित चोरी के बारे में पता न चले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मामले को सबके सामने रखा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर आवाज उठाई. अब हमें यह भी जानकारी मिली है कि पैसे को कथित तौर पर ट्रेनों में बोरियों में भरकर ले जाया गया था. हम चाहते हैं कि सरकार साफ़ तौर पर बताए कि असल में क्या हुआ था.'

11:28 AM, 12 Aug 2026 (IST)

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:23 AM, 12 Aug 2026 (IST)

देश चाहता है कि सदन काम करे: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा, 'आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले. हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, नीतियों और विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन देश चाहता है कि सदन काम करे. देश की जनता का मानना ​​है कि नीतियों और विचारों में अंतर होना चाहिए, लेकिन उन्हें विचारों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाना चाहिए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी करके सदन की छवि खराब करना सही नहीं है.

11:18 AM, 12 Aug 2026 (IST)

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अवधेश प्रसाद और अन्य सहित विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर दान चोरी को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

11:08 AM, 12 Aug 2026 (IST)

सपा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर किया हमला

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'वे अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए एफसीआरए बिल लाना चाहते हैं. वे इसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लाना चाहते हैं. आप वहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं जहाँ आज जल-जमाव है, और एक्सप्रेसवे में गड्ढे हैं. तो, आप क्या कर रहे हैं? हम सरकार चलाने वाले और हवाई जहाज के पायलट के बीच समानताएँ देख सकते हैं.'

11:05 AM, 12 Aug 2026 (IST)

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

10:59 AM, 12 Aug 2026 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.

10:48 AM, 12 Aug 2026 (IST)

प्रियंका गांधी ने उठाए ये सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा 'जब हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होते हैं और आप उन पर लाठीचार्ज करते हैं... पेलेट गन चलाते हैं. बिहार में तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ एके-47 का इस्तेमाल किया गया. क्या आप (सरकार) जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? क्या हमें बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए. जैसे आप लोग बैठे हैं?'

10:45 AM, 12 Aug 2026 (IST)

झारखंड के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया

झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड के बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

Last Updated : August 12, 2026 at 11:56 AM IST

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