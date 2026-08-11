संसद का मॉनसून सत्र: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

विपक्ष बार-बार अपनी बात बदल रहा है: मंत्री चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'विपक्ष ने जिस तरह से पूरे सत्र में बाधा डाली, आज जब सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, तो विपक्ष बार-बार अपनी बात बदल रहा है. कभी वे एक मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो कभी किसी और मुद्दे पर जवाब मांगते हैं. विपक्ष और राहुल (गांधी) जी की बार-बार अपनी बात बदलने की इस आदत ने सदन के कामकाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है.' बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 'झारखंड में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता की तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वे अपनी बातों को घुमा-फिराकर पेश करते हैं. वे यह भूल रहे हैं कि झारखंड में छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी शायद यह भूल रहे हैं कि उनकी पार्टी झारखंड सरकार में सहयोगी है. छात्रों को बयान नहीं, कार्रवाई चाहिए.'