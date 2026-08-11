संसद का मॉनसून सत्र: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Published : August 11, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 11:18 AM IST
संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी है. आज भी संसद में विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है. वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और एनडीए के अन्य नेता शामिल हुए. एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए सांसदों को पीएम मोदी के साथ तिरंगा लहराते हुए देखा गया. मंगल मिलन बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला. यह मार्च मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा पैदा किए गए गतिरोध के विरोध में होगा जो जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जुड़ा है. इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब संसद से 'भागना' नहीं चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं.
LIVE FEED
विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन
प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदे की चोरी को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया.
राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं हैं: सांसद सुधांशु त्रिवेदी
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'उनकी कोई रणनीति नहीं है. उनका मकसद सदन में कोई सार्थक चर्चा करना नहीं, बल्कि सिर्फ अराजकता फैलाना है. अब जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं हैं. राहुल गांधी को सदन में आकर बात सुननी चाहिए और रांची जाना चाहिए.'
एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने-सामने
संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने-सामने आ गए.
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.
राहुल गांधी का दोहरा रवैया है: सांसद रवि शंकर प्रसाद
झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर एनडीए नेताओं ने संसद परिसर में मार्च किया. बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, 'झारखंड में लोग मर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी यहां कुछ और कहते हैं जबकि वहां उनकी सरकार कुछ और कर रही है. वह इस बारे में कुछ नहीं कहते. यह राहुल गांधी का दोहरा रवैया है. उनका दोहरा रवैया है और वह पाखंडी हैं. इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं.'
राहुल गांधी की सोच दुनिया के सामने आ गई है: सांसद निशिकांत दुबे
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 'राहुल गांधी की सोच दुनिया के सामने आ गई है. भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की कल रात पिटाई की गई. वहां तैनात अधिकारी सनकी है. वह चुनाव आयोग से लड़ता रहता है और ईडी अधिकारियों को जेल भेजने की बात भी करता है. मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी के घर से गिरफ़्तार किया गया था.'
विपक्ष बार-बार अपनी बात बदल रहा है: मंत्री चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'विपक्ष ने जिस तरह से पूरे सत्र में बाधा डाली, आज जब सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, तो विपक्ष बार-बार अपनी बात बदल रहा है. कभी वे एक मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो कभी किसी और मुद्दे पर जवाब मांगते हैं. विपक्ष और राहुल (गांधी) जी की बार-बार अपनी बात बदलने की इस आदत ने सदन के कामकाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है.' बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 'झारखंड में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता की तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वे अपनी बातों को घुमा-फिराकर पेश करते हैं. वे यह भूल रहे हैं कि झारखंड में छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी शायद यह भूल रहे हैं कि उनकी पार्टी झारखंड सरकार में सहयोगी है. छात्रों को बयान नहीं, कार्रवाई चाहिए.'
विपक्ष बहुत गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है: सांसद अरुण गोविल
एनडीए के सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मार्च किया. बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, 'अब जब हम बहस के लिए तैयार हैं, तो वे इससे भाग रहे हैं. विपक्ष बहुत गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है.'
राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों पर इतनी बर्बरता हुई: सांसद मनोज तिवारी
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत. राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है.'
सांसद कंगना रनौत ने एनडीए विरोध मार्च को लेकर ये कहा
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'राहुल गांधी ने चर्चा करने से इनकार कर दिया है. शुरू में उन्होंने 'कॉकरोच प्रोटेस्ट' पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन जब उन्हें इसके लिए बुलाया गया, तो उन्होंने मना कर दिया. आप देख सकते हैं कि वे देश के साथ कितना धोखा कर रहे हैं. वे संसद को एक दिन भी काम नहीं करने दे रहे हैं.'
एनडीए सांसदों ने विरोध मार्च निकाला
एनडीए के सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्लेकार्ड लेकर संसद के मकर द्वार की ओर विरोध मार्च निकाला. उनका आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं.