मॉनसून सत्र का 15वां दिन: लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पास
Published : August 7, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:35 PM IST
संसद के मॉनसून सत्र का 15वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. विपक्षी पार्टियां मॉनसून सेशन की शुरुआत से ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के मुद्दों पर संसद में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. विपक्षी सांसदों के हंगाने के चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पायी है. वहीं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने आज लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया जिसे बाद में पास कर दिया गया. केंद्र सरकार 12 अगस्त को संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा कर सकती है, जबकि मॉनसून सेशन के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से कार्यवाही में रुकावट आ रही है.
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शाह ने संसद में गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है.
विपक्ष 20 जुलाई को संसद तक मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने के मामले में शाह से जवाब की मांग करते हुए लोकसभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहा है.
शाह ने बिरला के दफ्तर में करीब एक घंटा बिताया.
इसके अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद भवन स्थित शाह के दफ्तर में उनसे मुलाकात की.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आज लोकसभा में कहा, ‘‘गृह मंत्री अमित शाह सुबह-सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वह दिनभर संसद में ही रहते हैं.’’
रीजीजू ने यह भी कहा कि नियम कहता है कि जो विधेयक होता है, उससे संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है.
उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है। वह सरकार और आसन द्वारा तय किया जाता है.
कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया, अगले सप्ताह संसद में मौजूद रहने के लिए कहा
कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा कि वे अगले सप्ताह के दौरान संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को देखते हुए सदन में मौजूद रहें तथा पार्टी के रुख का समर्थन करें.
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने विपक्ष के अपने सहयोगी दलों से भी कहा है कि वे भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहें.
कांग्रेस की ओर से अपने सांसदों के लिए जारी व्हिप में सभी से 10, 11 और 12 अगस्त (सोमवार, मंगलवार और बुधवार) को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले उपस्थित रहने और कार्यवाही स्थगित होने तक सदन में बने रहने को कहा गया है.
कांग्रेस ने व्हिप में अपने सदस्यों से कहा है, ‘‘10, 11 और 12 अगस्त को "बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों" पर चर्चा होगी। सभी कांग्रेस सांसद सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें.’’
माना जा रहा है कि सरकार अगले सप्ताह विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कराने के लिए संसद में ला सकती है.
संसद का मौजूदा मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त तक प्रस्तावित है.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित
लोकसभा में मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया जिसे बाद में पारित किया गया.
लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से दोपहर 12 बजे शुरू हो गई.
सांसद राजीव शुक्ला ने आरएसएस चीफ के बयान पर ये प्रतिक्रिया दी
आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जेन-जी पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, 'भागवत जी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स देशद्रोही नहीं हैं. पूरी बीजेपी स्टूडेंट्स और जेनजी के खिलाफ कैंपेन चला रही है. उन्हें देशद्रोही, गुंडे, क्रिमिनल कह रही है और हर तरह के लेबल इस्तेमाल कर रही है. भागवत जी को सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए. सरकार सुन नहीं रही है. अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो यह सब कहने का क्या मतलब है?.
महाराष्ट्र के कांग्रेस के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया
सिद्धिविनायक मंदिर में कथित दान घोटाले के मुद्दे पर महाराष्ट्र के कांग्रेस के सांसदों ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.
सांसद पवन खेड़ा ने गृह मंत्री और पीएम मोदी के सदन में आने के लेकर सवाल उठाया
एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा,'हमें बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री यहां आ रहे हैं या नहीं. हमें बताएं कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं या नहीं. हमें बताएं कि क्या वह दान की चोरी पर बयान देंगे. हमें बताएं कि क्या वह यहां आएंगे और पैलेट गन पर बयान देंगे या नहीं.' रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, 'हमारा प्रतिनिधिमंडल चला गया है. राहुल गांधी सब कुछ करेंगे, जबकि पीएम मोदी कुछ नहीं करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद नहीं आएंगे. आज 18वां दिन है. क्या आपने पीएम मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर देखा है?
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है.
एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर डीएमके सांसद पी विल्सन ने ये कहा
एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बारे में डीएमके सांसद पी विल्सन ने कहा, 'कल, मेरे साथ लगभग 16 बड़े धार्मिक प्रमुख माननीय गृह मंत्री से मिले. मैं जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज का चेयरमैन हूँ. हम पिछले चार महीनों से इस मुद्दे पर सोच-विचार कर रहे हैं और हम पूरे भारत में सभी ईसाई पंथों के विचार जान रहे हैं, हम सबने तय किया कि मार्च में लोकसभा में पेश किए गए बिल को पूरी तरह से वापस लेने के लिए कहें. इसके अलावा, मौजूदा एक्ट का सेक्शन 15 जो प्रॉपर्टी के वेस्टिंग से जुड़ा है, इसलिए हम सब मिलकर माननीय गृह मंत्री से इसे वापस लेने और इसे रद्द करने की रिक्वेस्ट करना चाहते थे. अगर सरकार एफसीआरए बिल को पूरी तरह से वापस लेने और सेक्शन 15 को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम बिल और मौजूदा कानूनों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजें ताकि स्टेकहोल्डर्स की बात सुनी जा सके.
विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया
विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हाथ में प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी की. उन्होंने जंतर-मंतर मुद्दे पर अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग की.
यही एजेंडा है कि लोगों की जेब से पैसे कैसे निकालें: सपा नेता राम गोपाल यादव
टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, 'क्या कभी जनता के फायदे के लिए कोई कानून बनाया गया है? बस यही एजेंडा है कि लोगों की जेब से पैसे कैसे निकाले जाएं और फिर उन्हें मुफ़्त में बांटा जाए.' जेन जी पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कमेंट पर वे कहते हैं, 'क्योंकि बीजेपी सरकार को जेन जी से चुनौती महसूस हो रही है, तो क्या उन्हें मोहन भागवत को हालात संभालने के लिए भेजना चाहिए. जब भी वे खुद को पूरी तरह घिरा हुआ पाते हैं, तो वे उनके पास जाते हैं, उनसे कोई हल निकालने या उनकी तरफ़ से बोलने के लिए कहते हैं.'