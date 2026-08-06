मॉनसून सत्र का 14वां दिन: लोकसभा में टैक्सेशन और दूसरे कानून (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर चर्चा
संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है. अब तक के इस सत्र के दौरान सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी रहा. विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पायी. बुधवार को भी सदन में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया जिससे कार्यवाही बाधित हुई. विपक्षी राम मंदिर चंदा चोरी और जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटोस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए है. लोकसभा में टैक्सेशन और दूसरे कानून (अमेंडमेंट) बिल, 2026 आज सदन के कामकाज में विचार और पास करने के लिए लिस्टेड है. यह बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 और फाइनेंस एक्ट, 2026 में बदलाव करना चाहता है. राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2026 सदन के कामकाज में विचार और वापसी के लिए लिस्टेड है.