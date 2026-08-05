मॉनसून सत्र का 13वां दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित

आस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे: डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह लोगों की आस्था के साथ-साथ उनकी आर्थिक भलाई से जुड़ा मुद्दा है, और हर मुद्दा उठाया जाएगा. चाहे वह E20 पेट्रोल का मुद्दा हो, जो इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है और माइलेज कम कर रहा है, सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसमें यह साफ किया गया हो कि ऑटोमोबाइल कंपनियां इसके इस्तेमाल को स्वीकार करती है या नहीं. या तो कंपनियां यह सर्टिफाई करें कि E20, E30 या E40 फ्यूल, जिसे सरकार भविष्य में लाने की योजना बना रही है, इन इंजनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या लोगों को इनका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न किया जाए. नहीं तो, यह आम लोगों की आर्थिक हालत पर बुरा असर डाल रहा है. यह भी एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा है.'