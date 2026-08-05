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मॉनसून सत्र का 13वां दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 11:05 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी है. इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं. सदन की कार्यवाही मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ गया था. लोकसभा में आज दो जरूरी फाइनेंशियल कानूनों पर चर्चा होनी है जिसमें बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल,2026, और टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर शामिल है. प्रस्तावित कानून का मकसद बैंकर्स बुक्स से जुड़े सबूतों को कंट्रोल करने वाले कानूनी ढांचे को मॉडर्न बनाना है.

LIVE FEED

11:03 AM, 5 Aug 2026 (IST)

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:00 AM, 5 Aug 2026 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है.

10:51 AM, 5 Aug 2026 (IST)

आस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे: डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह लोगों की आस्था के साथ-साथ उनकी आर्थिक भलाई से जुड़ा मुद्दा है, और हर मुद्दा उठाया जाएगा. चाहे वह E20 पेट्रोल का मुद्दा हो, जो इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है और माइलेज कम कर रहा है, सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसमें यह साफ किया गया हो कि ऑटोमोबाइल कंपनियां इसके इस्तेमाल को स्वीकार करती है या नहीं. या तो कंपनियां यह सर्टिफाई करें कि E20, E30 या E40 फ्यूल, जिसे सरकार भविष्य में लाने की योजना बना रही है, इन इंजनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या लोगों को इनका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न किया जाए. नहीं तो, यह आम लोगों की आर्थिक हालत पर बुरा असर डाल रहा है. यह भी एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा है.'

10:48 AM, 5 Aug 2026 (IST)

अगर चर्चा होगी तभी कोई हल निकलेगा: मल्लिकार्जुन खड़गे

प्रेरणा स्थल पर विपक्ष के विरोध पर राज्यसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'अगर चर्चा होगी तभी कोई हल निकलेगा. अगर चर्चा नहीं होगी, तो वे घर बैठकर बात कर सकते हैं, या घर पर ही सो सकते हैं. यह कैसा तरीका है? यह संसद है. वे इसकी बेइज्जती कर रहे हैं.'

10:45 AM, 5 Aug 2026 (IST)

चंदा चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी के नेताओं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर के अंदर राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया.

10:42 AM, 5 Aug 2026 (IST)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें: सांसद मणिकम टैगोर

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'हमारी बस यही मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और 20 जुलाई को जो हुआ, स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था और किसने आदेश जारी किए, इस बारे में बयान दें. यही हमारी मांग है.'

10:29 AM, 5 Aug 2026 (IST)

पेलेट गन, आंसू गैस छोड़े जाने की जिम्मेदारी सरकार ले: प्रियंका गांधी

विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'मैसेज यह है कि जो लोग पद पर आसीन हैं, उनकी लोगों के प्रति जिम्मेदारी है, यह डेमोक्रेसी है, यह डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई राज दरबार नहीं है, इसलिए अगर कुछ हुआ है, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, तो कोई तो होगा जिसकी जिम्मेदारी है, किसी ने ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें. यह देश का ट्रेडिशन रहा है.'

10:23 AM, 5 Aug 2026 (IST)

पीएम मोदी, गृह मंत्री पेलेट गन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं: सांसद सागरिका घोष

टीएससी सांसद सागरिका घोष ने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद आने से मना कर रहे हैं. क्या यह संसदीय लोकतंत्र है? वे जवाबदेही मानने को तैयार नहीं हैं. 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन का इस्तेमाल भी शामिल है, वे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं.'

10:19 AM, 5 Aug 2026 (IST)

महबूबा मुफ्ती आतंकवादी हैं: मंत्री गिरिराज सिंह

आर्टिकल 370 हटाए जाने की सातवीं सालगिरह से एक दिन पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'महबूबा मुफ्ती एक आतंकवादी हैं. मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक आतंकवादियों का साथ दिया. उन्होंने हमारे साथ थोड़ा समय बिताया, और हमने उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं बदली, तो हमने उन्हें जाने दिया. यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण दिन है. जिसने सरदार पटेल के सपनों और अनगिनत भारतीयों की उम्मीदों को पूरा किया. अब एक देश, एक झंडा, एक प्रधानमंत्री और एक संविधान है.'

10:15 AM, 5 Aug 2026 (IST)

संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर 'पुलिस एक्शन', अयोध्या राम मंदिर डोनेशन में कथित गड़बड़ी और दूसरे मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रेरणा स्थल पर गांधी मूर्ति से मकर द्वार तक मार्च करेंगे.

Last Updated : August 5, 2026 at 11:05 AM IST

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