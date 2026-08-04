मॉनसून सत्र का 12वां दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

सदन चलाना है तो गृह मंत्री को सदन में आकर बोलना पड़ेगा: सांसद पवन खेड़ा

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, 'होम मिनिस्टर हाउस में आकर इस देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ जो हुआ है या हो रहा है, उस पर बयान देना बहुत बड़ी बात समझते हैं. चाहे डोनेशन चुराना हो या युवाओं का भविष्य चुराना, दोनों ही जरूरी मुद्दे हैं. अगर आपको हाउस चलाना है, तो आकर इस पर बात करें.' उपचुनाव वोटों की गिनती पर वे कहते हैं, 'एक बात कॉमन है- बीजेपी को दोनों जगहों (दतिया और बांकीपुर) पर हार का सामना करना पड़ा.