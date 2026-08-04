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मॉनसून सत्र का 12वां दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

parliament monsoon session 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 10:35 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 11:10 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है. इस सत्र में कुल 19 बैठके होंगी. अब तक के इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा. ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा नहीं किया हो. हालांकि इस बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल भी पास करायी. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमलावर है. वहीं आज सदन शुरू होने से पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की 'मंगल मिलन' मीटिंग भी हुई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के दूसरे नेता शामिल हुए. सदन की रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश करने वाली हैं. प्रस्तावित कानून पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, इनकम-टैक्स एक्ट, 2025, और फाइनेंस एक्ट, 2026 में बदलाव करना चाहता है.

LIVE FEED

11:03 AM, 4 Aug 2026 (IST)

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. प्रश्न काल शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने उन्हें समझाया. उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करना उचित नहीं है. नारेबाजी, तख्तियों से हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं. हालांकि सांसदों की नारेबाजी जारी रही.

11:00 AM, 4 Aug 2026 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.

10:59 AM, 4 Aug 2026 (IST)

सदन शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों की बैठक

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में I.N.D.I.A. ब्लॉक के नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की.

10:53 AM, 4 Aug 2026 (IST)

विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सांसदों ने चंदा चोरी को लेकर नारेबाजी की. एक दान पेटी रखकर इसमें कुछ दान भी दे रहे थे. वहीं कई सांसद प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया.

10:49 AM, 4 Aug 2026 (IST)

विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री माफी मांगें : सांसद सौगत रॉय

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगें और राम मंदिर चंदा चोरी पर जवाब चाहते हैं.' बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा, 'हवा बीजेपी के खिलाफ है. लोग और जेन जी उनसे नाराज हैं. इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.'

10:44 AM, 4 Aug 2026 (IST)

सदन चलाना है तो गृह मंत्री को सदन में आकर बोलना पड़ेगा: सांसद पवन खेड़ा

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, 'होम मिनिस्टर हाउस में आकर इस देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ जो हुआ है या हो रहा है, उस पर बयान देना बहुत बड़ी बात समझते हैं. चाहे डोनेशन चुराना हो या युवाओं का भविष्य चुराना, दोनों ही जरूरी मुद्दे हैं. अगर आपको हाउस चलाना है, तो आकर इस पर बात करें.' उपचुनाव वोटों की गिनती पर वे कहते हैं, 'एक बात कॉमन है- बीजेपी को दोनों जगहों (दतिया और बांकीपुर) पर हार का सामना करना पड़ा.

10:39 AM, 4 Aug 2026 (IST)

पीएम मोदी समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता 'मंगल मिलन' में शामिल हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए के दूसरे नेता नई दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, ‘मंगल मिलन’ में शामिल हुए.

Last Updated : August 4, 2026 at 11:10 AM IST

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