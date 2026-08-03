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मॉनसून सत्र का 11वां दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 10:49 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 11:50 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को भी चढ़ावा चोरी, छात्रों पर पुलिस की बर्बरता जैसे मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी रहा. विपक्ष सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक घंटे के लिए स्थगित कर कर दी गई. केंद्र कई लंबित विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए पेश करने की तैयारी कर रहा है, जबकि कई विवादास्पद मुद्दों पर विपक्ष की ओर से व्यवधान करना जारी रखा है. मॉनसून सत्र में पिछले कई दिनों से बार-बार विरोध और व्यवधान देखा गया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने परीक्षा पेपर लीक, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर दान चोरी मामले सहित मुद्दे उठाए हैं. प्रत्याशित व्यवधानों के बावजूद, सरकार ने संसद के दोनों सदनों में प्रमुख विधायी कार्य किए. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश करने वाले हैं, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा द बैंकर्स बुक्स पेश करने की उम्मीद है.

LIVE FEED

11:49 AM, 3 Aug 2026 (IST)

डीएमके सांसदों ने प्रदर्शन किया

कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में डीएमके सांसदों ने प्रदर्शन किया

11:43 AM, 3 Aug 2026 (IST)

चढ़ावे का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए किया गया: सांसद राजीव शुक्ला

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, 'राम मंदिर का मुद्दा आज भी उठाया जाएगा. आप ट्रस्ट को साधु-संतों को क्यों नहीं सौंप देते? विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ट्रस्ट का हिस्सा क्यों हैं? एसआईटी के सामने महपाल सिंह के बयान ने मामले को और उजागर कर दिया है. उन्होंने कहा कि पैसा कथित तौर पर वीएचपी से जुड़े लोगों के पास गया जो कारसेवकपुरम में रहते हैं. उनके अनुसार, पैसा वहां से लिया गया और वीएसपी के प्रोग्राम और घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया. यह चौंकाने वाला और शर्मनाक है कि भगवान के नाम पर चढ़ाए गए चढ़ावे का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है.'

11:38 AM, 3 Aug 2026 (IST)

चढ़ावा चोरी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई: सांसद रामगोपाल यादव

समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'हम राम मंदिर का मुद्दा उठाते रहेंगे, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.'

11:28 AM, 3 Aug 2026 (IST)

सांसद कीर्ति आजाद ने कहा- उन लोगों का क्या होगा जो साधु के वेश में ट्रस्ट में बैठकर डकैती कर रहे हैं?

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, 'उन लोगों का क्या होगा जो साधु के वेश में ट्रस्ट में बैठकर डकैती कर रहे हैं? उनके बारे में कोई चर्चा होगी या नहीं? ट्रस्ट के प्रेसिडेंट स्वामी नृत्य गोपाल दास जी भगवा वस्त्र पहनते हैं. ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी ने खुद कहा था, 'मैंने आज तक एक भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया है.' क्या इन लोगों का कुछ होगा? दूसरे लोग इसे चोरी कहते हैं, लेकिन मैं इसे डकैती कहता हूँ. क्या कभी किसी भगवा वस्त्र वाले ने सामने आकर कहा है कि चोरी हुई है? क्या पप्पू यादव ने सिर्फ इन्हीं लोगों के नाम नहीं दिखाए थे? उन्होंने दिखाया कि वहाँ चोरी हो रही थी, जिसमें वही लोग शामिल थे जिनके नाम मैंने बताए हैं.

11:23 AM, 3 Aug 2026 (IST)

राम जन्मभूमि डोनेशन का गलत इस्तेमाल किया गया: सांसद डिंपल यादव

राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'यह सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए है. इस सरकार ने लोगों में पूरी तरह से निराशा की भावना पैदा कर दी है, और लोग सरकार से निराश हैं. जिस तरह से राम जन्मभूमि के संबंध में डोनेशन का गलत इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से जमीन घोटाले किए गए, मेरा मानना ​​है कि इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है. आज तक किसी के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. दान के पैसे, चढ़ावे और कीमती सामान का क्या हुआ जो लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाए थे? वह सब आखिर कहां गया? हजारों करोड़ के इस घोटाले में आपने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? क्या आपने ऊपर तक पहुंचने के लिए कोई कार्रवाई की है?'

11:21 AM, 3 Aug 2026 (IST)

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:16 AM, 3 Aug 2026 (IST)

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया

राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

11:05 AM, 3 Aug 2026 (IST)

लोकसभा कार्यवाही स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:00 AM, 3 Aug 2026 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.

10:54 AM, 3 Aug 2026 (IST)

चढ़ावा चोरी एक बहुत गंभीर मुद्दा है: सांसद जेबी माथेर

कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'मंदिर के चंदे की चोरी एक बहुत गंभीर मुद्दा है. किसी भी गंभीर मुद्दे पर विरोध के अलग-अलग तरीके होते हैं. यह चिट्ठी लिखकर, बैनर, पोस्टर या प्लेकार्ड लेकर हो सकता है. ये सभी विरोध के माने हुए तरीके हैं, जो हमारे देश में हमेशा होते रहते हैं. इस स्थिति में, पप्पू यादव जैसे चुने हुए प्रतिनिधि राम मंदिर के मुद्दे पर एक सिंबॉलिक विरोध कर रहे थे. उनका विरोध करना एक मुद्दा बन गया है, लेकिन चोरी में शामिल लोगों को सुरक्षा दी जा रही है.'

Last Updated : August 3, 2026 at 11:50 AM IST

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