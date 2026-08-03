मॉनसून सत्र का 11वां दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

राम जन्मभूमि डोनेशन का गलत इस्तेमाल किया गया: सांसद डिंपल यादव

राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'यह सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए है. इस सरकार ने लोगों में पूरी तरह से निराशा की भावना पैदा कर दी है, और लोग सरकार से निराश हैं. जिस तरह से राम जन्मभूमि के संबंध में डोनेशन का गलत इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से जमीन घोटाले किए गए, मेरा मानना ​​है कि इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है. आज तक किसी के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. दान के पैसे, चढ़ावे और कीमती सामान का क्या हुआ जो लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाए थे? वह सब आखिर कहां गया? हजारों करोड़ के इस घोटाले में आपने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? क्या आपने ऊपर तक पहुंचने के लिए कोई कार्रवाई की है?'