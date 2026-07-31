ETV Bharat / bharat

मॉनसून सत्र का 10वां दिन: लोकसभा में जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया जाएगा

parliament monsoon session 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 10:34 AM IST

|

Updated : July 31, 2026 at 10:49 AM IST

Choose ETV Bharat

संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. लोकसभा में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश पर विचार और पास करने के लिए पेश किया जाएगा. इस बिल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969 में बदलाव किया गया है. बिल में यह प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को एक साल से ज़्यादा समय बाद लेकिन दो साल के अंदर दी जाती है, तो इसे जन्म या मृत्यु के असली होने के वेरिफिकेशन के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज़्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी से ही रजिस्टर किया जा सकता है.

LIVE FEED

10:45 AM, 31 Jul 2026 (IST)

राहुल गांधी ने एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं था: सांसद प्रमोद तिवारी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'मुझे भी सैंतालीस साल तक सदन के सदस्य के तौर पर सेवा करने का मौका मिला है. मैंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हर एक बात सुनी और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी. मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने जो कहा उसमें एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं था. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को खुद बीजेपी से नाराज होना चाहिए कि उन्हें मंत्री पद से हटाकर नड्डा जी को लाया गया, जो कहीं ज़्यादा काबिल हैं. बीजेपी अनुराग ठाकुर फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं.

10:39 AM, 31 Jul 2026 (IST)

'वंदे मातरम' के ओरिजिनल वर्जन को बढ़ा दिया गया है: सांसद रामगोपाल यादव

संसद के दोनों सदनों में पास हुए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'वंदे मातरम' पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए. आजादी की लड़ाई के दौरान, लोग 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए जेल गए और अपनी छाती पर गोलियां खाई. मुद्दा यह है कि 'वंदे मातरम' का ओरिजिनल वर्जन छोटा था हर कोई इसे बोल और याद कर सकता था. उन्होंने अब इसे बढ़ा दिया है. न तो इसे शुरू करने वाले और न ही सुनने वाले इसे याद कर सकते हैं. ओरिजिनल वर्जन बहुत छोटा था. इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था.' कथित राम मंदिर चंदे में हेराफेरी मामले पर, वे कहते हैं, 'यह सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं है. यह पूरे देश और दुनिया भर में भगवान राम में आस्था रखने वालों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा है. जो बड़ी गड़बड़ी चोरी हुई है, वह कोई छोटी बात नहीं है. जो अभी दिख रहा है, वह तो बस शुरुआत है. सरकार इस पर बात करने से डर रही है.

Last Updated : July 31, 2026 at 10:49 AM IST

TAGGED:

PARLIAMENT SESSION UPDATES
BJP CONGRESS
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.