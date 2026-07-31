मॉनसून सत्र का 10वां दिन: लोकसभा में जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया जाएगा

'वंदे मातरम' के ओरिजिनल वर्जन को बढ़ा दिया गया है: सांसद रामगोपाल यादव

संसद के दोनों सदनों में पास हुए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'वंदे मातरम' पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए. आजादी की लड़ाई के दौरान, लोग 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए जेल गए और अपनी छाती पर गोलियां खाई. मुद्दा यह है कि 'वंदे मातरम' का ओरिजिनल वर्जन छोटा था हर कोई इसे बोल और याद कर सकता था. उन्होंने अब इसे बढ़ा दिया है. न तो इसे शुरू करने वाले और न ही सुनने वाले इसे याद कर सकते हैं. ओरिजिनल वर्जन बहुत छोटा था. इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था.' कथित राम मंदिर चंदे में हेराफेरी मामले पर, वे कहते हैं, 'यह सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं है. यह पूरे देश और दुनिया भर में भगवान राम में आस्था रखने वालों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा है. जो बड़ी गड़बड़ी चोरी हुई है, वह कोई छोटी बात नहीं है. जो अभी दिख रहा है, वह तो बस शुरुआत है. सरकार इस पर बात करने से डर रही है.