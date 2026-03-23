संसद की कार्यवाही : थोड़ी देर में पीएम मोदी पश्चिम एशिया संकट पर देंगे बयान
Published : March 23, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 1:38 PM IST
संसद की कार्यवाही जारी है. पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी बयान देने वाले हैं. पढ़ें संसद की कार्यवाही पर अपडेट.
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आप सांसद ने कहा, 'अनयूज्ड मोबाइल डेटा को आगे ले जाने से यूजर्स को होगा फायदा'
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "आज संसद में शून्यकाल के दौरान मैंने अनयूज्ड मोबाइल डेटा को आगे ले जाने से संबंधित मुद्दा उठाया. यूजर्स के लिए मोबाइल डेटा रोलओवर की अनुमति दी जानी चाहिए. उपयोगकर्ताओं के बीच मोबाइल डेटा ट्रांसफर की भी अनुमति दी जानी चाहिए."
राज्यसभा में भाजपा सांसद ने नकली ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री पर जतायी चिंता
प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ साथ बाजार में नकली ऑर्गनिक उत्पादों की बिक्री होने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के माधव राव गोपछड़े ने सोमवार को कहा कि इसका सेवन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति ‘‘सेहत’’ पर भारी पड़ सकता है. शून्यकाल में भाजपा के माधवराव गोपछड़े ने नकली ऑर्गेनिक उत्पाद बाजार में उपलबध होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल हर व्यक्ति ऑर्गेनिक उत्पादों को जानता है, यह सोचकर खरीदता भी है कि यह सेहत के लिये अच्छा होगा. उन्होंने कहा ‘‘लेकिन जिसे आप ऑर्गेनिक समझ कर खा रहे है, शायद वह असली न हो और इसके सेवन से आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.’’ गोपछड़े ने कहा कि नकली आर्गनिक उत्पाद के पर्यावरणीय परिणाम भी गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि इन उत्पादों में घटिया सामग्री उपयोग में लाई जाती है. गोपछड़े ने सरकार से मांग की कि इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि आप जिसे ऑर्गनिक उत्पाद समझ कर खा रहे हैं, वह वास्तव में ऑर्गनिक उत्पाद है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद महंगे भी होते हैं.
'प्रधानमंत्री बयान देने वाले हैं तो विपक्ष को क्या समस्या है', बोले गिरिराज सिंह
पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के संसद में बोलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "अगर प्रधानमंत्री बयान देने वाले हैं तो विपक्ष को क्या समस्या है? यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं. कोविड महामारी के दौरान विपक्ष ने सिर्फ सरकार की आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने सकारात्मक कार्यों से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदला जा सकता है."
'अच्छी बात है कि पीएम मोदी बोल रहे हैं', बोली प्रियंका गांधी
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के संसद में बोलने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "यह अच्छी बात है. मैं उनकी बात सुनना चाहती हूं. कई मुद्दे हैं. हमारे देश पर इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा है. यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे खुशी है कि वह अब बोल रहे हैं..."
लोकसभा में कॉर्पोरेट विधियां संशोधन विधेयक पेश, संयुक्त समिति को भेजा गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कॉर्पोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसका मकसद सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है. यह विधेयक पेश किए जाने के बाद सदन ने वित्त मंत्री की अनुशंसा पर इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला किया. बीते 10 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त विधेयक को मंजूरी दी थी.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नियम 72 (1) के तहत विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संवैधानिक सिद्धातों के अनुरूप नहीं है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि इस विधेयक से सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) कमजोर होगा. उन्होंने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहती है या फिर नियमों को सख्त बनाना चाहती है.
द्रमुक की सदस्य टी सुमति ने भी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सांसदों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक दो साल के विचार-विमर्श के बाद यहां लाया गया है तथा कॉर्पोरेट विधि समिति में सभी पक्षों को सुना गया है. उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत तीन-चार श्रेणियां हैं और सिर्फ शुद्ध मुनाफे की श्रेणी में बदलाव किया जा रहा है.
इसके बाद वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किया और इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने की अनुशंसा की, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. यह विधेयक छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और किसानों की उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने, कुछ आपराधिक अपराधों को जुर्माने में बदलने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है.
रास में भाजपा के डॉ दिनेश शर्मा ने की जल वितरण व्यवस्था के नियमन एवं वर्षा जल संचयन की मांग
देश में घटते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के डॉ दिनेश शर्मा ने जल वितरण व्यवस्था के नियमन और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाए जाने की मांग की. शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए डॉ शर्मा ने कहा कि भूजल स्तर कई जगहों पर बहुत नीचे जा चुका है जिससे जल संकट उत्पन्न हो गया है. गर्मी बढ़ने के साथ साथ यह संकट बढ़ता जाएगा और टैंकर माफिया इस संकट का फायदा उठाते हैं. उन्होंने कहा कि पानी की जरूरत हर काम के लिए होती है और यह हम सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है. डॉ शर्मा ने सुझाव दिया कि जल वितरण व्यवस्था का नियमन किया जाना चाहिए और टैंकर माफिया पर नकेल कसना चाहिए. उन्होंने मांग की कि वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और साथ ही राज्यों के बीच जलविवाद के समाधान के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए.
संसद के दोनों सदनों में दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि
संसद के दोनों सदनों में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का उल्लेख करते हुए कहा कि इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति ने स्वाधीन और सशक्त राष्ट्र की नींव रखी. उन्होंने कहा, ‘‘इनकी अमर गाथाएं देश के युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं। हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। हम अपने जीवन में उनके महान विचारों और आदर्शों के अनुसरण का संकल्प भी लेते हैं.’’
इसके बाद सभा ने कुछ पल मौन रखकर तीनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी. राज्यसभा में सभापति सी पी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है. सभापति ने कहा, ‘‘भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत हमें देश के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना का अहसास कराती है। हमें उनसे मिली विरासत को न केवल सहेज कर रखना है बल्कि उसे अक्षुण्ण भी बनाए रखना है, और उससे प्रेरणा भी लेते रहना है.’’
इसके बाद सदस्यों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कुछ पल मौन रह कर श्रद्धांजलि दी. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने फांसी दी थी.
भाजपा सदस्य ने रास में की नाई समुदाय के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय केश कला बोर्ड बनाने की मांग
राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने नाई समुदाय की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार से एक राष्ट्रीय केश कला बोर्ड गठित करने की मांग की. शून्यकाल में भाजपा के डॉ भीम सिंह ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी नाई समुदाय के लोग खास कर गांवों में अपनी परंपरागत सेवा को आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें केश कलाकार कहा जाता है.
उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोग असंगठित रोजगार में संलग्न है इसलिए ये आधुनिक सुविधाओं, रिण सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा आदि से वंचित हैं। ‘‘इसीलिए ये लोग विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और शोषण के शिकार हो रहे हैं.’’ सिंह ने मांग कि नाई समुदाय के लोगों की समस्याओं को देखते हुए इनके लिए एक सार्वजनिक निकाय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे राज्य में यह सुविधा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं. उन्होंने मांग की कि इस समुदाय की समस्याओं को देखते हुए केंद्र के स्तर पर एक केश कला बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि यह समुदाय अपनी परांपरागत कला को भी बरकरार रखे और उसे वह सुविधाएं भी मिलें जिनसे वह वंचित है.