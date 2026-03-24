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संसद की कार्यवाही : 'अगर जंग जारी रही तो दुष्परिणाम तय', राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई

PM Modi
संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 2:29 PM IST

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संसद की कार्यवाही जारी. पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में पीएम मोदी का बयान. सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. पढ़ें अपडेट.

LIVE FEED

2:28 PM, 24 Mar 2026 (IST)

भारत खाड़ी क्षेत्र में संवाद एवं कूटनीति से शांति बहाली चाहता है : प्रधानमंत्री मोदी

राज्यसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि खाड़ी के देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा और आजीविका सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है तथा भारत संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति बहाली चाहता है. प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर राज्यसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है तथा इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। ‘‘इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसे जरूरी सामान की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है.’’

मोदी ने कहा कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो दौर में फोन पर बात की है। ‘‘हम खाड़ी के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने संघर्ष को कम करने और होर्मुज मार्ग को खोलने के बारे में भी बातचीत की है.’’

मोदी ने कहा कि खाड़ी के देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जीवन एवं आजीविका भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं। उनमें भारतीय चालक दल की संख्या भी बहुत अधिक है तथा यह भी भारत की एक बड़ी चिंता का विषय है.

उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति एवं संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए.

2:20 PM, 24 Mar 2026 (IST)

'भारत के पास आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है', बोले पीएम मोदी

पिछले 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक तेल भंडार सृजित किए गए हैं. 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता पर काम जारी है. सरकार ने जहाजों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है. पश्चिम एशिया पर एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. पीएम मोदी ने कहा,

  • अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.
  • हम सभी संभव स्रोतों से गैस, कच्चा तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रयास जारी रहेंगे.
  • भारत की कोशिश सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी वर्गों को प्रोत्साहित करने की है.
  • भारत की कोशिश सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी वर्गों को प्रोत्साहित करने की है.
  • हमारा लक्ष्य है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम हो, होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग खुल जाए.
  • भारत पश्चिम एशिया में संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति चाहता है.
  • पश्चिम एशिया का संकट भारत के लिए चिंता का कारण है.
  • पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है.

2:11 PM, 24 Mar 2026 (IST)

'प. एशिया संकट की वजह से ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है', राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुए तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है. इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है. युद्ध ने हमारे व्यापार मार्गों को प्रभावित किया है. इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति बाधित हुई है. लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं. उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. होर्मुज जलडमरूमध्य में कई जहाज फंसे हुए हैं. इन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल के सदस्य फंसे हुए हैं. यह भी भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है. ऐसी कठिन परिस्थिति में, यह आवश्यक है कि भारत का उच्च सदन शांति और संवाद के लिए एकजुट होकर आवाज उठाए.

1:59 PM, 24 Mar 2026 (IST)

पीएम मोदी बोले, 'भारत अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देशों के संपर्क में है'

पश्चिम एशिया संकट से आप सब रूबरू हैं. इस युद्ध ने पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत के लिए भी यह एक चिंताजनक स्थिति है. व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं. इसलिए सप्लाई प्रभावित हुई है. लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, और उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है. तीन लाख से ज्यादा भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं. कुछ भारतीयों की जानें भी गई हैं. भारत अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देशों के संपर्क में है.

1:55 PM, 24 Mar 2026 (IST)

सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई

सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक बुधवार शाम पांच बजे बुलाई गई है. कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है. प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर लोकसभा में वक्तव्य देते हुए यह भी कहा था कि इस संकट का सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट और व्यावसायिक जहाजों पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा था कि इस समस्या का समाधान कूटनीति और बातचीत से ही संभव है तथा भारत तनाव को कम करने व संघर्ष समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है.

1:49 PM, 24 Mar 2026 (IST)

पढ़ाई के मौसम में डीजे से होने वाले व्यवधान को लेकर रास में जताई गई चिंता

परीक्षाओं के दौरान विवाह और अन्य समारोहों में डीजे के लाउड स्पीकर से होने वाले शोर से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान पर चिंता जताते हुए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा बाल्मीक ने राज्यसभा में सरकार से इस संबंध में कठोर कार्रवाई करने की मांग की. शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सुमित्रा ने कहा कि फरवरी से अप्रैल के बीच विद्यार्थी दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा, नीट परीक्षा, जेईई आदि की परीक्षा देते हैं और यहां से ही उनका भविष्य तय होता है. उन्होंने कहा कि इस दौरान विवाह या अन्य कार्यक्रम में डीजे का लाउड स्पीकर बजता है जिससे बहुत शोर होता है.

सुमित्रा ने कहा ‘‘कई घरों में बुजुर्ग होते हैं, मरीज होते हैं, नवजात से लेकर तीन साल की उम्र के बच्चे होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 60 डेसीमल से अधिक शोर तनाव बढ़ाता है और हमारी श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। डीजे में तो शोर 90 डेसीमल से अधिक होता है। इससे विद्यार्थी, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सभी प्रभावित होते हैं.’’

उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 का सही ढंग से पालन नहीं होना समस्या का मूल कारण है.

सुमित्रा ने सरकार से इस संबंध में कठोर कदम उठाने की मांग की.

1:40 PM, 24 Mar 2026 (IST)

ईरान संघर्ष पर संसद में प्रस्ताव लाने की मांग, ब्रिटास ने इराक युद्ध प्रस्ताव का हवाला दिया

माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इराक युद्ध की निंदा करते हुए संसद द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किए जाने का संदर्भ देते हुए मंगलवार को सरकार से ईरान संघर्ष पर इसी तरह का प्रस्ताव लाने की मांग की.

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ब्रिटास ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए जा रहे एकतरफा और अवैध युद्ध के खिलाफ संसद की “एकजुट और सर्वसम्मत आवाज” उठना चाहिए और भारत को इस मुद्दे पर मौन नहीं रहना चाहिए.

ब्रिटास ने लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें आर्थिक चिंताओं और प्रवासी भारतीयों के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन व्यापक संघर्ष का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर भारत को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए.

ब्रिटास ने कहा, “जो बात गायब थी, वह अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए इस एकतरफा, अनैतिक और अवैध युद्ध पर चुप्पी थी.”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद से एकजुट और सर्वसम्मत आवाज उठाने की अपील की थी.

राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब संसद के दोनों सदनों ने इराक के खिलाफ अमेरिका के युद्ध की निंदा करते हुए संयुक्त सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। राधाकृष्णन 2003 में लोकसभा सदस्य थे.

उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि भारतीय संसद, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, एकजुट होकर अपनी आवाज उठाए। सरकार एक प्रस्ताव लाए, जिसे दोनों सदन पारित करें.”

ब्रिटास ने कहा कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों को गंभीर बताया है, लेकिन संकट की जड़ पर भी विचार किया जाना चाहिए.

उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को ‘मौन ही कूटनीति है’ की सलाह नहीं माननी चाहिए, बल्कि मल्लिकार्जुन खरगे की राय पर विचार करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि खरगे ने ईरान युद्ध और उसके भारत पर प्रभाव को लेकर संसद में अल्पकालिक चर्चा की मांग बार बार उठाई है.

ब्रिटास ने कहा, “गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में भारत को यह समझना चाहिए कि मौन समाधान नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आवाज सुनी जाए। यह केवल राष्ट्रीय हित के लिए नहीं, बल्कि व्यापक मानवता के हित में भी जरूरी है। इसलिए मेरा सरकार से एक प्रस्ताव लाने का आग्रह है.”

उन्होंने स्थिति से प्रभावित भारतीयों, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे लगभग 700 नाविकों को लेकर चिंता जताई और उनके परिवारों से संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करने की मांग की.

साथ ही, उन्होंने खाड़ी देशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग करते हुए कहा कि भारत को मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा केरल की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि केरल को लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये की आय प्राप्त होता है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक-तिहाई है.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में अपने संबोधन में ईरान युद्ध के आर्थिक प्रभाव, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, आम लोगों के जीवन पर असर, एलपीजी क्षेत्र की गंभीर स्थिति और प्रवासी भारतीयों के हालात का जिक्र किया था.

उन्होंने हालांकि 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों का उल्लेख नहीं किया, जिनसे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष भड़का.

1:40 PM, 24 Mar 2026 (IST)

बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, बिरला ने स्वीकार किया

कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो चुके प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है. लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने मंगलवार को सदन को इसकी सूचना दी. उन्होंने बताया, ‘‘असम के नौगांव से लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दे दिया है. मैंने उनका त्यागपत्र 20 मार्च, 2026 की तिथि से स्वीकार कर लिया है.’’ बोरदोलोई ने बीते 17 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वह 18 मार्च को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए थे.

1:40 PM, 24 Mar 2026 (IST)

सर्वदलीय बैठक की मांग

विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि अगले महीने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद महिला आरक्षण कानून पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए.

1:40 PM, 24 Mar 2026 (IST)

महिला सांसदों ने कहा: आरक्षण लागू होने से महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी

महिला सांसदों ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन तथा जल्द लागू करने की केंद्र सरकार की योजना का स्वागत करते हुए मंगलवार को कहा कि इस कदम से शासन में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी. जनता दल (यू) की सांसद लवली आनंद ने इसे ‘‘स्वागतयोग्य कदम’’ बताया और कहा कि राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी से देश की प्रगति में तेजी आएगी.

उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह एक बहुत ही स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है। जब महिलाएं आगे आएंगी, तभी देश प्रगति करेगा। पुरुष और महिलाएं एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है.’’

लवली आनंद का कहना था, ‘‘आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। जब महिलाएं बड़ी संख्या में मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश करेंगी, तो देश और भी तेजी से प्रगति करेगा। दोनों ने आधी आबादी के साथ न्याय किया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं.’’

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि महिला आरक्षण कानून के पारित होने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की ‘‘आधी आबादी’’ से किया गया एक पुराना वादा पूरा हो गया है.

सहरावत ने कहा, ‘‘इस देश में कई लोगों ने महिलाओं के बारे में बात की है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का प्रयास और ऐसा करने में सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है.’’

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी इस पहल का स्वागत किया, लेकिन कहा कि आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा, इस पर स्पष्टता की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा, आरक्षण के मानदंड क्या होंगे, यह सब देखने की जरूरत है.’’

सूत्रों ने सोमवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के चालू बजट सत्र में दो विधेयक लाने की ‘‘इच्छुक’’ है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम सहमति बनाने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कुछ घटक दलों और विपक्ष के कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं.

सूत्रों ने कहा कि अगर आम सहमति बन जाती है तो दोनों विधेयक इस सप्ताह लाए जा सकते हैं.

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान के लिए 2023 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था, हालांकि उसे परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही लागू किया जा सकता है। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है.

सूत्रों का कहना है कि जिस रूपरेखा को लेकर चर्चा जारी है, उसके अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

1:40 PM, 24 Mar 2026 (IST)

‘सबका साथ, सबका विकास’ मोदी सरकार का नारा नहीं, विचारधारा है: नवीन जिंदल

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नवीन जिंदल ने पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले भी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश को संभाला है और इस बार भी संभालेगी.

उन्होंने लोकसभा में वित्त विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ सरकार का नारा नहीं, बल्कि विचारधारा है.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लोकसभा सदस्य ने कहा, ‘‘इस सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों में देश को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाकर अपनी कुशलता का परिचय दिया है.’’

जिंदल ने कहा, ‘‘हरियाणा और बिहार के विधानसभा चुनावों में जनता ने जीत दिलाकर यह सबित कर दिया है कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ हमारे के लिए कोई नारा नहीं, बल्कि विचारधारा है.’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले चुनावों में भी जनता का समर्थन भाजपा को मिलता रहेगा.

जिंदल ने कहा कि विपक्ष को समझना होगा कि यह विधेयक किसी दल के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए है.

उन्होंने कहा कि जब यह विधेयक पारित होगा तो देश के किसानों के खेतों में हरियाली आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा.

जिंदल ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है.

उनका कहना था कि 80 प्रतिशत रोजगार निजी क्षेत्र के माध्यम से मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त स्तंभ है.

जिंदल ने कहा, ‘‘हमें निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना करनी चाहिए.’’

Last Updated : March 24, 2026 at 2:29 PM IST

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