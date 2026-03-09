ETV Bharat / bharat

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, पश्चिम एशिया संकट पर बयान देंगे जयशंकर, कांग्रेस ने की चर्चा की मांग

Parliament Budget session updates no-confidence motion against Speaker Om Birla Iran War West Asia Conflict
संसद बजट सत्र (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 9:36 AM IST

Updated : March 9, 2026 at 9:41 AM IST

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में बयान देंगे. रविवार को जारी लोकसभा के कामकाज की लिस्ट के मुताबिक, जयशंकर पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के बारे में सदस्यों को जानकारी देंगे.

वहीं, कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में बन रहे हालात पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि मंत्रियों के बयानों में दिक्कत यह है कि वे ऐसी जानकारी देते हैं जो पहले से पता होती है, और सांसदों को सफाई मांगने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. कांग्रेस के तीन सांसदों मोहम्मद जावेद, कोडिकुनिल सुरेश और मल्लू रवि ने इस मामले में नोटिस दिया है.

बजट सत्र के पहले चरण में ही विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं.

9:40 AM, 9 Mar 2026 (IST)

विदेश नीति गिरवी रख दी गई है: अखिलेश यादव

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ना है."

बजट सत्र में भाग लेने दिल्ली पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारी विदेश नीति गिरवी रख दी गई है. हमारे बहुत से भारतीय नागरिक जो वहां (मिडिल-ईस्ट में) फंस गए हैं, वे कई त्योहार नहीं मना पाए... आखिर भारत सरकार क्या कर रही है?...फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी. मुझे लगता है कि उसमें बहुत सी बातें तय होंगी."

