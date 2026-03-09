संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, पश्चिम एशिया संकट पर बयान देंगे जयशंकर, कांग्रेस ने की चर्चा की मांग

विदेश नीति गिरवी रख दी गई है: अखिलेश यादव

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ना है."

बजट सत्र में भाग लेने दिल्ली पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारी विदेश नीति गिरवी रख दी गई है. हमारे बहुत से भारतीय नागरिक जो वहां (मिडिल-ईस्ट में) फंस गए हैं, वे कई त्योहार नहीं मना पाए... आखिर भारत सरकार क्या कर रही है?...फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी. मुझे लगता है कि उसमें बहुत सी बातें तय होंगी."