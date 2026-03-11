Budget Session: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे अमित शाह

पीएम मोदी के पास स्थिति से निपटने की कोई योजना नहीं: कांग्रेस सांसद

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी की खबरों पर कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने कहा, "लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पहले से बुक घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिली है... तमिलनाडु में लगभग सभी होटल और छोटी दुकानें और चाय की दुकानें भी बंद हो रही हैं. प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) आज तमिलनाडु आ रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए चुनाव प्राथमिकता है... जब हमें पता था कि पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, तब भी कोई प्लानिंग नहीं थी... हमने कई दिनों तक खामेनेई की मौत पर सांत्वना नहीं दी. अब ईरान सिर्फ चीनी जहाजों को ही आने दे रहा है... पीएम मोदी के पास इस स्थिति से निपटने की कोई योजना नहीं है."