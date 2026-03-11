Budget Session: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे अमित शाह
Published : March 11, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 11:08 AM IST
नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर गरमागरम बहस हुई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने "पक्षपातपूर्ण व्यवहार" किया है. बुधवार दूसरे दिन भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बहस के दौरान सदन को संबोधित कर सकते हैं.
यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने पेश किया था और संसदीय नियमों के मुताबिक 50 से अधिक सांसदों ने इसका समर्थन किया. मंगलवार को पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दी और घोषणा की कि बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है.
इस बीच, सीपीआई सांसद पी. संदोष कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच देश भर में LPG सिलेंडर की कथित कमी पर चर्चा की मांग की गई है. स्थगन प्रस्ताव नोटिस देते हुए, सांसद ने LPG सिलेंडर के लिए लंबे इंतजार और कीमतों में बढ़ोतरी की बात करते हुए कहा कि इस कमी ने नागरिकों के लिए "बहुत मुश्किल" खड़ी कर दी है.
उन्होंने कहा कि संसद के उच्च सदन को "LPG भंडार की सही स्थिति, बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और उपभोक्ताओं को कमी और कीमतों के झटकों से बचाने के लिए अपनाए जा रहे आपातकालीन उपायों" के बारे में बताया जाना चाहिए.
LIVE FEED
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. लोकसभा में प्रश्न काल चल रहा है. सांसद अपने-अपने सवाल उठा रहे हैं. इसी तरह से राज्यसभा में भी सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे हैं.
LPG सिलेंडर की कमी पर सम्राट चौधरी का बयान
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी की खबरों पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "केंद्र सरकार ने इस पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं और 10% की बढ़ोतरी का आदेश दिया है. अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करते पकड़ा गया, तो राज्य सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी..."
पीएम मोदी के पास स्थिति से निपटने की कोई योजना नहीं: कांग्रेस सांसद
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी की खबरों पर कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने कहा, "लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पहले से बुक घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिली है... तमिलनाडु में लगभग सभी होटल और छोटी दुकानें और चाय की दुकानें भी बंद हो रही हैं. प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) आज तमिलनाडु आ रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए चुनाव प्राथमिकता है... जब हमें पता था कि पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, तब भी कोई प्लानिंग नहीं थी... हमने कई दिनों तक खामेनेई की मौत पर सांत्वना नहीं दी. अब ईरान सिर्फ चीनी जहाजों को ही आने दे रहा है... पीएम मोदी के पास इस स्थिति से निपटने की कोई योजना नहीं है."
LPG की कमी को नजरअंदाज कर रही सरकार: प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को देश में LPG की कथित कमी पर चिंता जताई और कहा कि नवरात्रि से पहले और रमजान के महीने में लोगों को कुकिंग गैस के लिए लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा कि जमीनी हकीकत के बावजूद सरकार किसी भी संकट से इनकार कर रही है.
उन्होंने कहा, "मोदी सरकार किसी और दुनिया में जी रही है. मंत्री अंतरिक्ष में घूमते दिखते हैं और उन्हें जमीनी हकीकत नहीं दिखती. नवरात्रि शुरू होने और रमजान के दौरान और ईद से पहले गैस के लिए लंबी लाइनें हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गैस की कमी को नजरअंदाज कर रही है.