Budget Session Live updates: आज लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस, हंगामे के आसार
Published : March 10, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 10:35 AM IST
नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है. सोमवार को पहले दिन, ईरान युद्ध पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई. आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं. विपक्ष के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं देकर स्पीकर ने "पक्षपातपूर्ण" व्यवहार किया है.
हालांकि, सदन की इजाजत मिलने पर प्रस्ताव लाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस मामले पर अपनी बात रखेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान भी चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करेंगे.
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जोथिमणि लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में लोकसभा में अपनी दलीलें पेश करेंगे.
इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों - सेकंड बैच पर एक बयान पेश करेंगी.
लोकसभा में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण (2024-25) पर स्टैंडिंग कमेटी की चौथी रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के लागू होने की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे, जो पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदान मांगों (2024-25)' पर है.
राज्यसभा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा फिर से शुरू करेगी, जिसमें मंत्री सोमवार को भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा उठाए गए मामले का जवाब देंगे. कार्यसूची के अनुसार, राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है.
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था. बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चला और दूसरा हिस्सा 2 अप्रैल को खत्म होगा.
LIVE FEED
संजय सिंह ने दिया राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और पश्चिम एशिया में युद्ध का भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, घरेलू ईंधन की कीमतों और प्रवासी भारतीयों पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की मांग की है.
जनता को गुमराह कर रही सरकार: राम गोपाल यादव
महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी की खबरों पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "पूरी दुनिया में कमी है, लेकिन हमारी सरकार यह कहकर जनता को गुमराह कर रही है कि LPG, पेट्रोल, डीजल का काफी स्टॉक है. भारत में आने वाला 80% कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता है, जो अभी बंद है. सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश को नुकसान हो रहा है."
युद्ध से पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में क्या कर रहे थे? संजय राउत का सवाल
लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा चलता रहेगा. कल (सोमवार को), दोनों सदनों में मिलिड ईस्ट में युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, इस पर मांग उठी. युद्ध का क्या असर होगा, इस पर बात करना देश के हित में है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती. विदेश मंत्री ने कल "शांति" की बात की, जबकि हमारे देश के आस-पास के इलाकों में अशांति है. युद्ध से पहले प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) इजराइल में क्या कर रहे थे?..."