Budget Session Live updates: आज लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस, हंगामे के आसार

युद्ध से पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में क्या कर रहे थे? संजय राउत का सवाल

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा चलता रहेगा. कल (सोमवार को), दोनों सदनों में मिलिड ईस्ट में युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, इस पर मांग उठी. युद्ध का क्या असर होगा, इस पर बात करना देश के हित में है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती. विदेश मंत्री ने कल "शांति" की बात की, जबकि हमारे देश के आस-पास के इलाकों में अशांति है. युद्ध से पहले प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) इजराइल में क्या कर रहे थे?..."