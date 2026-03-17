Budget Session: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू, सीतारमण विनियोग विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगी
Published : March 17, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग चल रहा है. आज सुबह 11 बजे दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई. लोकसभा में 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के तहत ग्रांट की मांगों पर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी. राज्यसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पेश कर सकती हैं, जो सरकार को वित्तीय वर्ष के खर्च को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से फंड निकालने का अधिकार देता है.
लोकसभा में कांग्रेस के आठ सांसदों का निलंबन वापस लिया जा सकता है. इन सांसदों को पहले उनके असंसदीय व्यवहार के कारण पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था. कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सांसदों का निलंबन रद्द करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश कर सकते हैं.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज लोकसभा में "जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2025" को वापस लेने की इजाजत मांगेंगे. यह बिल 2025 में पेश किया गया था, लेकिन कुछ कानूनों में बदलाव करने के लिए वापस लिया जाएगा, ताकि जीवन को आसान बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाया जा सके.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद के. सुरेश 16 मार्च को पेश की गई बिजनेस सलाहकार समिति की 15वीं रिपोर्ट से सहमति में एक प्रस्ताव पेश करेंगे. लोकसभा में कामकाज की संशोधित सूची के अनुसार, एजेंडा में 2026-27 के लिए अनुदान की मांगों पर जरूरी वोटिंग शामिल है.
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और वोटिंग, तीन पर फोकस करेगी. कई मंत्रालयों की मीटिंग भी होंगी, जिनमें रेल मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय शामिल हैं.
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कांग्रेस को उजागर करेंगे निशिकांत दुबे!
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "हमने तय किया है कि आज, 17 मार्च से, कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या अच्छा और बुरा किया? इससे देश की नीति पर क्या असर पड़ा? हम विकसित भारत कैसे नहीं बन पाए? मैं यह सब साल के 365 दिन ट्वीट करूंगा. आज, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हम 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और 2047 तक, हम शायद नंबर वन अर्थव्यवस्था होंगे. जैसे-जैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक बाधा है: लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना, किसानों को भड़काना, और सैनिकों को भड़काना. राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं, सोरोस (George Soros) का एजेंडा लागू करके सभी संस्थानों को बर्बाद कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि इसका मतलब है जनता को सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के बारे में बताना. उन्हें याद दिलाना कि कांग्रेस ने सच में बहुत बुरा काम किया है. जब हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे हमें सोरोस के एजेंडा पर पटरी से उतारना चाहते हैं, और वे आपको गुमराह कर रहे हैं. यही मेरा मकसद है.
आधी रात को अधिकारियों को हटाया गया: सौगत रॉय
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, "यह आधी रात को किया गया. ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था. हम इसका विरोध करते हैं."
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई. लोकसभा में प्रश्नकाल और राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा है. सांसद अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं.
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा अलग-अलग केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र सरकार के हिस्से के फंड के बारे में उठाए गए सवालों का जवाब दिया. उन्होंने फंड आवंटन और भुगतान के बारे में जानकारी दी. साथ ही देरी और राज्यों द्वारा केंद्रीय मदद के इस्तेमाल के बारे में चिंताओं को दूर किया.
निलंबन वापस लेना अच्छा कदम : एनके प्रेमचंद्रन
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, "स्पीकर और सरकार की तरफ से निलंबन वापस लेना एक अच्छा कदम है क्योंकि अब पूरी स्थिति सामान्य हो गई है. लगभग सभी मुद्दों पर चर्चा हुई. अविश्वास प्रस्ताव अच्छे से पास हुआ. विपक्ष का नजरिया सदन में पहले ही हाईलाइट हो चुका है. सदन को ठीक से चलाने के लिए सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेना होगा, जिसके लिए विपक्ष सदन को ठीक से चलाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है."
चुनाव आयोग के मन में ऐसा क्या डर है: प्रियंका चतुर्वेदी
पश्चिम बंगाल में शीर्ष अधिकारियों को हटाने के मुद्दे पर शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "जिस तरह से पश्चिम बंगाल के दो अधिकारियों का चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद पद से हटा दिया गया, जबकि किसी दूसरे राज्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, उससे यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के मन में ऐसा क्या डर है कि वे बीजेपी का एजेंडा अपना रहे हैं?... जो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं और उन्होंने (ममता बनर्जी) इसी बारे में चिट्ठी लिखी है..."
पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग
आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया, जिसमें पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ट्रेड और प्रवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की मांग की गई है.