Budget Session: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू, सीतारमण विनियोग विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगी

कांग्रेस को उजागर करेंगे निशिकांत दुबे!

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "हमने तय किया है कि आज, 17 मार्च से, कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या अच्छा और बुरा किया? इससे देश की नीति पर क्या असर पड़ा? हम विकसित भारत कैसे नहीं बन पाए? मैं यह सब साल के 365 दिन ट्वीट करूंगा. आज, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हम 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और 2047 तक, हम शायद नंबर वन अर्थव्यवस्था होंगे. जैसे-जैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक बाधा है: लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना, किसानों को भड़काना, और सैनिकों को भड़काना. राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं, सोरोस (George Soros) का एजेंडा लागू करके सभी संस्थानों को बर्बाद कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है जनता को सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के बारे में बताना. उन्हें याद दिलाना कि कांग्रेस ने सच में बहुत बुरा काम किया है. जब हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे हमें सोरोस के एजेंडा पर पटरी से उतारना चाहते हैं, और वे आपको गुमराह कर रहे हैं. यही मेरा मकसद है.