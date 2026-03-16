संसद बजट सत्र: दोनों सदनों की कार्यवाही जारी, राज्यसभा में उठा बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को हटाने का मुद्दा

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है और सांसद अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं.

वहीं, राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का मुद्दा उठाया है.