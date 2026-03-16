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संसद बजट सत्र: दोनों सदनों की कार्यवाही जारी, राज्यसभा में उठा बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को हटाने का मुद्दा

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संसद बजट सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 10:33 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 11:14 AM IST

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नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है. दो दिन स्थगन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर शुरू हुई. सांसदों ने अपने-अपने मुद्दे उठाए.

शुक्रवार को टीएमसी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए दोनों सदनों में नोटिस दिया था.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनसे संसद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने की अपील की. उन्होंने पत्र लिखा कि सदन और संसद परिसर में कुछ सदस्यों के आचरण से संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मान-मर्यादा प्रभावित हुई है. सदन में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है और सदस्यों का जो व्यवहार देखा जा रहा है, वह सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है.

वहीं, आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए हरियाणा, बिहार और ओडिशा में चुनाव हो रहा है और शाम में नतीजे भी घोषित किए जाएंगे. खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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11:05 AM, 16 Mar 2026 (IST)

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है और सांसद अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं.

वहीं, राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का मुद्दा उठाया है.

Last Updated : March 16, 2026 at 11:14 AM IST

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