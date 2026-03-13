संसद बजट सत्र LIVE: LPG संकट को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित
नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है. सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई. लोकसभा की बैठक शुरू होते ही पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर चर्चा की मांग की है. हंगामा बढ़ने पर लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई.
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट में ट्रेड रूट में रुकावट के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद में दिए बयान का समर्थन करते हुए, सुखदेव भगत ने कहा कि LPG की कथित कमी किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है और केंद्र से जनता को भरोसे में लेने की अपील की. केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए, उन्होंने यह भी दावा किया कि गुरुवार को लोकसभा में बोलते समय राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था.
एलपीजी संकट पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन
देश भर में LPG गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. सांसद अपने हाथों में एलपीजी सिलेंडर के कटआउट और पोस्टर लिए हुए थे.
विपक्ष अफवाह फैला रहा है: संजय कुमार झा
एलपीजी संकट पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि ईंधन, LPG सिलेंडर की कमी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और किसी को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है. जनता को सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर भरोसा करना चाहिए.