संसद बजट सत्र LIVE: LPG संकट को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित

विपक्ष अफवाह फैला रहा है: संजय कुमार झा

एलपीजी संकट पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि ईंधन, LPG सिलेंडर की कमी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और किसी को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है. जनता को सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर भरोसा करना चाहिए.