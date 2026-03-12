ETV Bharat / bharat

Budget Session 2026 : लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी, संसद में आज भी हंगामे के आसार

PARLIAMENT BUDGET SESSION
संसद बजट सत्र 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 10:46 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव को बुधवार को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया. लोकसभा में आज सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी जिसमें सदन के सदस्य सरकारी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों और अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज के बारे में सवाल पूछेंगे. इसके बाद सेशन और तय कामों के साथ आगे बढ़ेगा. प्रश्नकाल के बाद कई मंत्री सदन के टेबल पर ऑफिशियल पेपर रखेंगे. केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक, अजय टम्टा, तोखन साहू और राज भूषण चौधरी पावर, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स और जल शक्ति जैसे मंत्रालयों की रिपोर्ट और एक्टिविटी से जुड़े डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. सदस्य रूल 377 के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले भी उठा सकते हैं, जो सांसदों को बिना पूरी चर्चा के सरकार के ध्यान में खास मुद्दे लाने की इजाजत देता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स (सेकंड बैच) को चर्चा और वोटिंग के लिए पेश करेंगी, जिसमें अतिरिक्त सरकारी खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगी जाएगी.

TAGGED:

BUDGET SESSION 2026 UPDATES
संसद बजट सत्र 2026
लोकसभा राज्यसभा
LOK SABHA RAJYA SABHA
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.