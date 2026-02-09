संसद बजट सत्र: दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होगी
Published : February 9, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : February 9, 2026 at 9:48 AM IST
नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होने वाली है. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार नौवीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. यह कहते हुए कि बजट 'युवाशक्ति' से प्रेरित है और 'तीन कर्तव्यों' पर आधारित है, उन्होंने अगले पांच सालों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव दिया. केंद्र ने सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की भी घोषणा की. जहां एनडीए ने बजट का स्वागत किया है, वहीं विपक्ष ने हाशिए पर पड़े समुदायों को बाहर रखने का आरोप लगाया है. सदनों में बजट पर आम चर्चा होनी है, लेकिन विपक्षी सांसद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.
