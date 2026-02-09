ETV Bharat / bharat

संसद बजट सत्र: दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होगी

parliament budget session 2026
संसद बजट सत्र (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 9:27 AM IST

|

Updated : February 9, 2026 at 9:48 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होने वाली है. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार नौवीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. यह कहते हुए कि बजट 'युवाशक्ति' से प्रेरित है और 'तीन कर्तव्यों' पर आधारित है, उन्होंने अगले पांच सालों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव दिया. केंद्र ने सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की भी घोषणा की. जहां एनडीए ने बजट का स्वागत किया है, वहीं विपक्ष ने हाशिए पर पड़े समुदायों को बाहर रखने का आरोप लगाया है. सदनों में बजट पर आम चर्चा होनी है, लेकिन विपक्षी सांसद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.

LIVE FEED

9:43 AM, 9 Feb 2026 (IST)

आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी पर ये बोले राम गोपाल यादव

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 'जनसंख्या नियंत्रण' वाली टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'जनसंख्या विस्फोट हो रहा है. मोहन भागवत से पूछिए कि जिनके एक भी बच्चा नहीं है, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए. हर किसी का कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए.'

Last Updated : February 9, 2026 at 9:48 AM IST

TAGGED:

PARLIAMENT SESSION UPDATES
LOKSABHA RAJYASABHA
संसद बजट सत्र 2026
लोकसभा राज्यसभा
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.