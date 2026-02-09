संसद बजट सत्र: दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होगी

आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी पर ये बोले राम गोपाल यादव

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 'जनसंख्या नियंत्रण' वाली टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'जनसंख्या विस्फोट हो रहा है. मोहन भागवत से पूछिए कि जिनके एक भी बच्चा नहीं है, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए. हर किसी का कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए.'