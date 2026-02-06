ETV Bharat / bharat

बजट सत्र 2026: आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने की संभावना, थोड़ी देर में शुरू होगी कार्यवाही

BUDGET SESSION 2026 LIVE UPDATES
बजट सत्र 2026 (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 10:04 AM IST

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 2026 काफी हंगामेदार हो रहा है. विपक्ष लगातार सदन में नारेबाजी कर रहा है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी नहीं हो सकी. वहीं, गुरुवार को राज्यसभा में पीएम मोदी ने संबोधन किया. उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की तमाम खामियां गिनाईं. उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बिना हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक सांसद सिखों को गद्दार कह रहे हैं. ये मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं. पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ही खुलेगी मोहब्बत की दुकान. वहीं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर तमाम जिक्र किए.

