बजट सत्र 2026: हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

BUDGET SESSION 2026
बजट सत्र 2026: पहले फेज की कार्यवाही का आज अंतिम दिन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 10:10 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 11:25 AM IST

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र 2026 के पहले फेज की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है. सदन की कार्यवाही आज शुक्रवार को भी हंगामेदार रहने की संभावना है. बता दें, बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया था. दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा. वहीं, इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में इंडस्ट्रियल कोड अमेंडमेंट बिल पर बहस हुई. इस बिल का मकसद औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में संशोधन करना है. ये बिल ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक इकाइयों में रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित है. वहीं बुधवार को राहुल गांधी के भाषण को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का माहौल रहा. 28 जनवरी को शुरू हुआ बजट सेशन 65 दिनों में 30 सिटिंग्स के साथ 2 अप्रैल को खत्म होगा.

11:23 AM, 13 Feb 2026 (IST)

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

11:21 AM, 13 Feb 2026 (IST)

अपने भाषण को प्रमाणित करें, वरना माफी मांगे राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'नरेंद्र-सरेंडर' वाले तंज पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि परसों, उन्होंने (राहुल गांधी) एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि हम इसे प्रमाणित करेंगे. हमने पूरा दिन राहुल गांधी के प्रमाणिक करने का इंतजार किया. लेकिन वह भाग गए, लेकिन हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं. राहुल गांधी को या तो अपनी कही बातों को खुद प्रमाणित करना होगा, या उन्हें देश से माफी मांगनी होगी.

10:43 AM, 13 Feb 2026 (IST)

असम में 10 सड़क डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स मंजूर: गडकरी

सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) स्कीम के तहत असम में 10 सड़क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 617.98 करोड़ रुपये और CRIF सेतु बंधन स्कीम के तहत 16 ब्रिज प्रोजेक्ट्स के लिए 129.74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. कुल 747.72 करोड़ रुपये का मकसद रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी में सुधार करना, यात्रा का समय कम करना और पूरे राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.

10:30 AM, 13 Feb 2026 (IST)

राहुल गांधी को डरा नहीं सकती बीजेपी: प्रमोद तिवारी

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल करने की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो लोग पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, वे इस पर सिर्फ हंस सकते हैं. हंगामा करने की कोशिश की जा रही है. यह किसके खिलाफ़ किया जा रहा है? आयरन मैन राहुल गांधी के खिलाफ़? वे एक बार उनकी सदस्यता ले चुके हैं. लेकिन उन्हें कौन डरा सकता है या रोक सकता है? वे लोगों की आवाज हैं, किसानों की आवाज हैं; दुनिया में कोई उन्हें रोक नहीं सकता. BJP चाहे जितने भी जन्म ले ले, वह राहुल गांधी को न तो डरा सकती है और न ही डरा सकती है.

Last Updated : February 13, 2026 at 11:25 AM IST

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
लोकसभा राज्यसभा
संसद बजट सत्र 2026
BUDGET SESSION 2026 UPDATES
BUDGET SESSION 2026

