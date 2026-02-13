बजट सत्र 2026: हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

राहुल गांधी को डरा नहीं सकती बीजेपी: प्रमोद तिवारी

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल करने की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो लोग पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, वे इस पर सिर्फ हंस सकते हैं. हंगामा करने की कोशिश की जा रही है. यह किसके खिलाफ़ किया जा रहा है? आयरन मैन राहुल गांधी के खिलाफ़? वे एक बार उनकी सदस्यता ले चुके हैं. लेकिन उन्हें कौन डरा सकता है या रोक सकता है? वे लोगों की आवाज हैं, किसानों की आवाज हैं; दुनिया में कोई उन्हें रोक नहीं सकता. BJP चाहे जितने भी जन्म ले ले, वह राहुल गांधी को न तो डरा सकती है और न ही डरा सकती है.