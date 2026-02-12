बजट सत्र: संसद में बजट पर चर्चा, आज भी हंगामे के आसार

राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बयान पर इमरान मसूद ने ये कहा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के ‘सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी’ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'अगर आप राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, तो पूरी बात सुनने की हिम्मत रखें. जब आपने उनसे ऑथेंटिकेट करने को कहा था, तो राहुल जी ने उसी समय कहा था कि वे इसे तुरंत ऑथेंटिकेट करेंगे, लेकिन आप भाग गए. इसलिए अभी से तैयार रहें. आपमें सुनने की काबिलियत होनी चाहिए. राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं, उनके जवाब आपके पास नहीं हैं.'