ETV Bharat / bharat

बजट सत्र: संसद में बजट पर चर्चा, आज भी हंगामे के आसार

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
संसद बजट सत्र (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 9:41 AM IST

|

Updated : February 12, 2026 at 10:26 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी पड़ाव है. बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है. पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल को पूरा हो जाएगा. जारी बजट सत्र के दौरान आज बृहस्पतिवार को अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा लोकसभा के टेबल पर कई पेपर्स रखे जाएंगे. लोकसभा की कामकाज की लिस्ट के अनुसार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और चंद्र प्रकाश जोशी, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी चार्ज लगाने के बारे में परमेश्वरन कृष्ण अय्यर के रिप्रेजेंटेशन पर कमिटी ऑन पिटीशन्स की चौथी रिपोर्ट पेश करेंगे. बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब और एलजेपी (RV) MP अरुण भारती, 'ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रोडमैप सब्जेक्ट पर फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमिटी की 26 वीं रिपोर्ट में शामिल ऑब्जर्वेशन्स और रिकमेंडेशन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 29वीं रिपोर्ट पेश करेंगे. बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी और भर्तृहरि महताब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 पर जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव लाएंगे. बुधवार को संसद के दोनों सदनों में यूनियन बजट 2026-26 पर चर्चा जारी रही.

LIVE FEED

10:22 AM, 12 Feb 2026 (IST)

लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बिल लाए जा रहे हैं: राम गोपाल यादव

केंद्र सरकार की अलग-अलग नीतियों के विरोध में कई ट्रेड यूनियनों की बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'ये सभी बिल लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लाए जा रहे हैं. ये लोगों के खिलाफ है, लोगों के हितों के खिलाफ है, यह सरकार हर दिन आम लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है.'

10:16 AM, 12 Feb 2026 (IST)

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर हमला

राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'इंडो-अमेरिकन डील के तहत सब कुछ राहुल गांधी ने कल साफ कर दिया. कोई भारतीय ऐसी डील पर साइन कैसे कर सकता है?. इस पर डिटेल में चर्चा की जरूरत है.' राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब पर उन्होंने कहा, 'आप अब तक चुप क्यों थे? आपने यह क्यों नहीं बताया कि आप उनसे पहले 3-4 बार मिल चुके हैं?. क्या उन्हें मंत्री बने रहने का अधिकार है?

9:59 AM, 12 Feb 2026 (IST)

राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बयान पर इमरान मसूद ने ये कहा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के ‘सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी’ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'अगर आप राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, तो पूरी बात सुनने की हिम्मत रखें. जब आपने उनसे ऑथेंटिकेट करने को कहा था, तो राहुल जी ने उसी समय कहा था कि वे इसे तुरंत ऑथेंटिकेट करेंगे, लेकिन आप भाग गए. इसलिए अभी से तैयार रहें. आपमें सुनने की काबिलियत होनी चाहिए. राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं, उनके जवाब आपके पास नहीं हैं.'

Last Updated : February 12, 2026 at 10:26 AM IST

TAGGED:

PARLIAMENT BUDGET UPDATES
LOKSABHA RAJYASABHA
संसद बजट सत्र 2026
लोकसभा राज्यसभा
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.