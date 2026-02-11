संसद बजट सत्र: दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा होगी

नो-कॉन्फिडेंस नोटिस पर सांसद मनोज तिवारी ने ये कहा

विपक्षी पार्टियों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस नोटिस देने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सोच और व्यवहार दोनों में ऐसा व्यवहार दिखा रहा है. यह भारतीय संविधान के खिलाफ है, जिसे बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया था. इसकी बार-बार बेइज्जती की जा रही है.'