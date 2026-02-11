ETV Bharat / bharat

संसद बजट सत्र: दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा होगी

parliament budget session 2026
संसद बजट सत्र (ANI)
Published : February 11, 2026 at 9:40 AM IST

Updated : February 11, 2026 at 9:56 AM IST

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में बुधवार को यूनियन बजट 2026-26 पर चर्चा जारी रहेगी. मंगलवार को लोकसभा में चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि डील का फ्रेमवर्क 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कम और पहले से तय खरीदारी जैसा ज्यादा लगता है जो आपसी लेन-देन के विचार को ही पलट देता है.' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश किया था. उन्होंने केंद्रीय बजट के हिस्से के तौर पर अगले पांच सालों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 नेशनल वॉटरवे को चालू करने का प्रस्ताव रखा. सीतारमण ने इस साल के आखिर में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़े ऐलान किए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पूर्व में पश्चिम बंगाल के डांगकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएगी. 28 जनवरी को शुरू हुए बजट सेशन में 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. दोनों सदन 13 फरवरी को छुट्टी के लिए स्थगित होंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें.

नो-कॉन्फिडेंस नोटिस पर सांसद मनोज तिवारी ने ये कहा

विपक्षी पार्टियों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस नोटिस देने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सोच और व्यवहार दोनों में ऐसा व्यवहार दिखा रहा है. यह भारतीय संविधान के खिलाफ है, जिसे बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया था. इसकी बार-बार बेइज्जती की जा रही है.'

