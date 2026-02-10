संसद बजट सत्र 2026: भाजपा महिला सांसदों ने स्पीकर से विपक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

विपक्ष की आपराधिक छवि बनाई जा रही है, जो दुख की बात है: सांसद सुखदेव भगत

बीजेपी की महिला सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, 'विपक्ष की क्रिमिनल इमेज बनाई जा रही है, जो दुख की बात है. अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इतने इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो क्या सदन के अंदर एसपीजी तैनात होनी चाहिए, या उनके केबिन को बुलेटप्रूफ ग्लास से घेर देना चाहिए? यह पूरी घटना न सिर्फ चुनी हुई महिला सांसदों के लिए बल्कि पूरी तरह से महिलाओं के लिए शर्मनाक है.'