संसद बजट सत्र 2026: भाजपा महिला सांसदों ने स्पीकर से विपक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की
Published : February 10, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : February 10, 2026 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं. जब से यह सत्र शुरू हुआ है सरकार और विपक्ष के बीच अमेरिका-भारत ट्रेड डील, एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी है. इस बीच बीजेपी की महिला सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिडला का साथ दिया. राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान चेयर पर कागज फेंकने और सदन के वेल में जाने की कथित 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की. बीजेपी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि विपक्ष की महिला सांसदों ने 4 फरवरी को 'प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया' और बाद में गुस्से में स्पीकर के चैंबर के पास पहुंच गईं. उन्होंने स्पीकर से कहा कि वे इस कथित घटना में शामिल सांसदों के खिलाफ 'सबसे सख्त एक्शन' लें. यह कांग्रेस की महिला सांसदों के ओम बिरला को लिखे गए पत्र के जवाब में आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और बदनाम करने वाले दावे करने के लिए मजबूर किया.
विपक्ष की आपराधिक छवि बनाई जा रही है, जो दुख की बात है: सांसद सुखदेव भगत
बीजेपी की महिला सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, 'विपक्ष की क्रिमिनल इमेज बनाई जा रही है, जो दुख की बात है. अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इतने इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो क्या सदन के अंदर एसपीजी तैनात होनी चाहिए, या उनके केबिन को बुलेटप्रूफ ग्लास से घेर देना चाहिए? यह पूरी घटना न सिर्फ चुनी हुई महिला सांसदों के लिए बल्कि पूरी तरह से महिलाओं के लिए शर्मनाक है.'
स्पीकर के मुद्दे पर प्रमोद तिवारी ने ये कहा
विपक्षी पार्टियों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'भारत के संविधान के अनुसार, स्पीकर के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है. मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति न आए.'