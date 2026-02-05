बजट सत्र 2026: दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी
नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को चल रहे बजट सत्र के दौरान 'राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा जारी रहेगी. लोकसभा में यह प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया और तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया. सदन ने इस चर्चा के लिए 18 घंटे का समय दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने की उम्मीद थी लेकिन, विपक्षी सदस्यों द्वारा बार-बार रुकावट और नारेबाजी के बाद, स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित कर दिया. चर्चा जारी रहने के कारण प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं. राज्यसभा में बीजेपी सांसद सदानंद मास्टर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था. यह प्रस्ताव 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए भाषण के जवाब में आया है. कार्यसूची के अनुसार, निचले सदन में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होने वाली है. बुधवार को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के 2020 के चीन गतिरोध पर अप्रकाशित संस्मरण को लेकर तीखी बहस हुई, जिससे तीखे आरोप लगे, और संसद के अंदर और बाहर बीजेपी बनाम विपक्ष के बीच जोरदार टकराव हुआ. इस वजह से पीएम मोदी का भाषण टाल दिया गया क्योंकि स्पीकर ने हंगामे के बीच लोकसभा स्थगित कर दी. यह गतिरोध राहुल गांधी द्वारा पूर्वी लद्दाख में 2020 के चीन गतिरोध पर नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देने की कोशिश पर केंद्रित है, जिसके बारे में बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह सदन के नियमों का उल्लंघन है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल गिर सकता है.