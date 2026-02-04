ETV Bharat / bharat

बजट सत्र-2026: प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में आज देंगे चर्चा का जवाब

parliament budget session 2026
संसद बजट सत्र (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 9:37 AM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 9:53 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का बुधवार को पांचवा दिन है. संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है. संसद के दोनों सदनों में बुधवार को चल रहे बजट सत्र के दौरान 'राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद है. लोकसभा में यह प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया और तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया. सदन ने चर्चा के लिए 18 घंटे का समय दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाब देने वाले हैं. राज्यसभा में बीजेपी सांसद सदानंद मास्टर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया. यह प्रस्ताव 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के जवाब में आया है. कार्यसूची के अनुसार सांसद जय प्रकाश और बालाशौरी वल्लभनेनी को लोक लेखा समिति 2025-26 की रिपोर्ट पेश करनी है. लोकसभा में मंगलवार को राहुल गांधी के बयान पर गतिरोध उत्पन्न हो गया क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का मुद्दा फिर से उठाया. नियमों का उल्लंघन करने और 'अध्यक्ष पर कागज फेंकने' के लिए आठ विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे समय के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया. बजट सत्र 65 दिनों तक चलेगा, जिसमें 30 बैठकें होंगी और यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. दोनों सदन 13 फरवरी को छुट्टी के लिए स्थगित हो जाएंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें.

LIVE FEED

9:46 AM, 4 Feb 2026 (IST)

सांसद मनीष तिवारी ने भारत-US ट्रेड डील पर चर्चा के लिए नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. नोटिस में कहा,'मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत बयान दे और पूरी चर्चा की अनुमति दे ताकि देश के सामने व्यापार, ऊर्जा और विदेश नीति के मामलों में बिना पारदर्शिता के लिए गए फैसले पेश न किए जाएं.'

9:41 AM, 4 Feb 2026 (IST)

डीएमके सांसद ने इस संबंध में दिया नोटिस

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज रोकने का नोटिस दिया है, ताकि अमेरिका के साथ हाल ही में हुए ट्रेड डील और संसद के सत्र के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रेस ब्रीफिंग देकर संसद के प्रति दिखाए गए अनादर पर चर्चा की जा सके.'

Last Updated : February 4, 2026 at 9:53 AM IST

TAGGED:

LOKSABHA RAJYASABHA
BUDGET SESSION UPDATES
संसद बजट सत्र
लोकसभा राज्यसभा
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.