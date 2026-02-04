बजट सत्र-2026: प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में आज देंगे चर्चा का जवाब

सांसद मनीष तिवारी ने भारत-US ट्रेड डील पर चर्चा के लिए नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. नोटिस में कहा,'मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत बयान दे और पूरी चर्चा की अनुमति दे ताकि देश के सामने व्यापार, ऊर्जा और विदेश नीति के मामलों में बिना पारदर्शिता के लिए गए फैसले पेश न किए जाएं.'