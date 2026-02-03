बजट सत्र 2026: लोकसभा में आज भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार
नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का मंगलवार को चौथा दिन है. संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, अमरिंदर राजा वारिंग, एंटो एंटनी और जोति मणि हिस्सा ले रहे हैं. बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में तब बड़ा हंगामा हुआ जब राहुल गांधी ने कथित तौर पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों के अंश पढ़े, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्रोत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए. सदन में चर्चा के लिए 18 घंटे का समय दिया गया है. बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को जवाब देंगी. बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा. दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो जाएंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें.
कांग्रेस सांसद ने भारत-US ट्रेड डील पर चर्चा के लिए नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसमें कहा, 'इन रिपोर्ट किए गए समझौतों के महत्वपूर्ण आर्थिक, कृषि और रणनीतिक प्रभावों के बावजूद, सरकार ने न तो कोई आधिकारिक बयान दिया है और न ही संसद को भरोसे में लिया है. देश को प्रस्तावित व्यापार समझौते की सही शर्तों और नियमों को जानने का अधिकार है, और यह जरूरी है कि सरकार सभी डिटेल्स संसद और देश के सामने रखे. मामले की गंभीरता और सार्वजनिक महत्व को देखते हुए, इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए तुरंत चर्चा होनी चाहिए.'