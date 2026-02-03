बजट सत्र 2026: लोकसभा में आज भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के आसार

कांग्रेस सांसद ने भारत-US ट्रेड डील पर चर्चा के लिए नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसमें कहा, 'इन रिपोर्ट किए गए समझौतों के महत्वपूर्ण आर्थिक, कृषि और रणनीतिक प्रभावों के बावजूद, सरकार ने न तो कोई आधिकारिक बयान दिया है और न ही संसद को भरोसे में लिया है. देश को प्रस्तावित व्यापार समझौते की सही शर्तों और नियमों को जानने का अधिकार है, और यह जरूरी है कि सरकार सभी डिटेल्स संसद और देश के सामने रखे. मामले की गंभीरता और सार्वजनिक महत्व को देखते हुए, इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए तुरंत चर्चा होनी चाहिए.'