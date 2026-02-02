बजट सत्र 2026: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज, बोल सकते हैं राहुल गांधी
Published : February 2, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : February 2, 2026 at 10:15 AM IST
नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का सोमवार को तीसरा दिन है. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी. इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे. कार्यसूची के अनुसार बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे. राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बोल सकते हैं. सदन में चर्चा के लिए 18 घंटे का समय दिया है. वहीं, केंद्रीय बजट पर चर्चा होने की उम्मीद है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है. 27 जनवरी को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने मनरेगा की बहाली, चल रहे मतदाता सूची के एसआईआर सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया. बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा, जो 2 अप्रैल को समाप्त होगा. दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो जाएंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें.
LIVE FEED
बजट आम नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए है: सांसद राम गोपाल यादव
बजट पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'यह बजट आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए था. किसी गांव में जाकर विकसित भारत ढूंढिए. जाकर जल जीवन मिशन की हालत देखिए. उन्होंने राष्ट्रपति से अपने मन की बात कहलवाई. उन्होंने पूरा फंड हड़प लिया है और दिल्ली (केंद्र) में बैठे लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं.'
कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इन मांगों को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया
कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के एक ईमेल में कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा का जिक्र एक ईमेल में किया गया था, जो कथित तौर पर अमेरिकी सरकार द्वारा 30 जनवरी, 2026 को जारी किए गए हालिया 'एपस्टीन फाइल्स' दस्तावेजों का हिस्सा है. विदेश मंत्रालय ने इन जिक्रों को एक दोषी अपराधी की बकवास बातें कहकर खारिज कर दिया है. स्थगन प्रस्ताव में मणिक्कम टैगोर ने एपस्टीन के मेल में पीएम मोदी की राजनयिक गतिविधियों का जिक्र होने पर चिंता व्यक्त की, और कहा कि यह सीधे तौर पर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि, नैतिक स्थिति और संवैधानिक विश्वसनीयता पर असर डालता है.