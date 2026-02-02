बजट सत्र 2026: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज, बोल सकते हैं राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इन मांगों को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के एक ईमेल में कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा का जिक्र एक ईमेल में किया गया था, जो कथित तौर पर अमेरिकी सरकार द्वारा 30 जनवरी, 2026 को जारी किए गए हालिया 'एपस्टीन फाइल्स' दस्तावेजों का हिस्सा है. विदेश मंत्रालय ने इन जिक्रों को एक दोषी अपराधी की बकवास बातें कहकर खारिज कर दिया है. स्थगन प्रस्ताव में मणिक्कम टैगोर ने एपस्टीन के मेल में पीएम मोदी की राजनयिक गतिविधियों का जिक्र होने पर चिंता व्यक्त की, और कहा कि यह सीधे तौर पर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि, नैतिक स्थिति और संवैधानिक विश्वसनीयता पर असर डालता है.