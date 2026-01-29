संसद बजट सत्र 2026: वित्त मंत्री सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी भारत का आर्थिक सर्वे

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का आज बृहस्पतिवार को दूसरा दिन है. भारत का आर्थिक सर्वे आज पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी – रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां रिकॉर्ड बजट होगा. अमेरिकी टैरिफ और अस्थिर जियोपॉलिटिकल हालात के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधार के कदम शामिल होने की उम्मीद है. यह सत्र दो हिस्सों में चलेगा. पहला सत्र 13 फरवरी को छुट्टी के लिए टाल दिया जाएगा और 9 मार्च को फिर से शुरू होगा. इस बजट सत्र में 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. इस सत्र के दौरान भी विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान है. इसलिए सदनों की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामा होने के आसार हैं. विपक्ष वीबी-जी राम जी कानून, एसआईआर, विदेश नीति और पर्यावरण से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है. सरकार ने अभी तक इस सेशन के लिए कोई नया बिल लिस्ट नहीं किया है.

कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा 'जैसा कि हमने पिछले सत्र में कहा था, मनरेगा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है. डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट, विदेश नीति और दिल्ली का प्रदूषण भी जरूरी है. आज भी, सरकार जिन मुद्दों पर काम कर रही है और उन्हें जिस तरह से संभाल रही है, उससे पता चलता है कि वह हमेशा समाज को बांटने की तरफ बढ़ रही है. हमारी पार्टी इस बजट सत्र में इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगी.'

