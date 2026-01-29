संसद बजट सत्र 2026: वित्त मंत्री सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी भारत का आर्थिक सर्वे

संसद में चर्चा के लिए मनरेगा समेत कई मुद्दे: कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा 'जैसा कि हमने पिछले सत्र में कहा था, मनरेगा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है. डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट, विदेश नीति और दिल्ली का प्रदूषण भी जरूरी है. आज भी, सरकार जिन मुद्दों पर काम कर रही है और उन्हें जिस तरह से संभाल रही है, उससे पता चलता है कि वह हमेशा समाज को बांटने की तरफ बढ़ रही है. हमारी पार्टी इस बजट सत्र में इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगी.'