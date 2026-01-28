बजट सत्र 2026: राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

बजट सत्र पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ये कहा

संसद के बजट सेशन पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, 'जरूरी मुद्दे डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हैं. हमारी पार्टी ऐसे मुद्दे उठाएगी जो समाज को बांटते हैं. सरकार को ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए.