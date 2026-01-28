बजट सत्र 2026: राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा संसद का बजट सत्र
Published : January 28, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 10:07 AM IST
नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. इसकी शुरुआत लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. भारत का आर्थिक सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा. वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार आर्थिक सर्वे 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के लिए इकोनॉमी की स्थिति और अलग-अलग मानकों के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष के बारे में जानकारी देता है. यह सत्र 65 दिनों में 30 मीटिंग तक चलेगा. यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. दोनों सदन 13 फरवरी को ब्रेक के लिए बंद हो जाएंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालय और विभागों के अनुदान की मांगों की जांच कर सकें.
बजट सत्र पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ये कहा
संसद के बजट सेशन पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, 'जरूरी मुद्दे डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हैं. हमारी पार्टी ऐसे मुद्दे उठाएगी जो समाज को बांटते हैं. सरकार को ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए.