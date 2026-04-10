नीतीश कुमार आज 12.15 बजे लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ

13 तारीख के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी दी है कि 12:15 बजे मुख्यमंत्री राज्यसभा की सदस्यता लेंगे. जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के कई मंत्री और सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे. संजय झा ने यह कहा है कि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटेंगे तो 13 तारीख के बाद सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी.