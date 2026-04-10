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नीतीश कुमार आज 12.15 बजे लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ

Nitish Kumar LIVE
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 9:37 AM IST

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Nitish Kumar LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेकर चारों सदन के सदस्य बनने का अपना सपना आज पूरा कर लेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के साथ 9 अप्रैल को ही दिल्ली पहुंच गए हैं.

LIVE FEED

9:34 AM, 10 Apr 2026 (IST)

बिहार में सरकार बनाने की कवायद

नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज होगी. एनडीए घटक दल की बैठक भी बुलाई गई है. खरमास के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान मैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है.

9:34 AM, 10 Apr 2026 (IST)

बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री

बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और बिहार में नई सरकार को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी आज दिल्ली में बुलाई गई है. बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सहित बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं.

9:33 AM, 10 Apr 2026 (IST)

अब दिल्ली में ही रहेंगे नीतीश कुमार

दिल्ली पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बयान भी दिया था कि अब दिल्ली में ही रहेंगे. नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप देंगे और तीन-चार दिनों में ही यह सब कुछ हो जाएगा. ऐसे में राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे.

9:30 AM, 10 Apr 2026 (IST)

13 तारीख के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी दी है कि 12:15 बजे मुख्यमंत्री राज्यसभा की सदस्यता लेंगे. जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के कई मंत्री और सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे. संजय झा ने यह कहा है कि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटेंगे तो 13 तारीख के बाद सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी.

संजय झा (ETV Bharat)

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